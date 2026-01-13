scorecardresearch
 
आज 13 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: लोहड़ी के दिन कन्या राशि वाले आर्थिक मामलों में पाएंगे गति, अवसरों का लाभ उठाएंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 13 January 2026, Virgo Horoscope Today: लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. वादा वचन निभाएंगे. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. जीत का भाव बना रहेगा. विविध कार्यों में गति आएगी. पेशेवर मेलजोल बढ़ाएंगे. विविध प्रयास बनाए रखेंगे.

virgo horoscope
कन्या - कुल के लोगों से संपर्क संवाद बेहतर होगा. परिवार में उत्साह दिखाएंगे. पारिवारिक संपत्ति में रुचि बनी रहेगी. परंपरागत कार्यों को बढ़ावा देंगे. वाणी व्यवहार बेहतर रहेगा. घर में अनुशासन रखेंगे. रक्त संबंधों में मजबूती रहेगी. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. आर्थिक मामलों को गति मिलेगी. भव्यता और साज संवार बनी रहेगी. तेजी रखेंगे. मंगल कार्या से जुड़ेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. सुख सौख्य बढ़ेगा. भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. घर में परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. व्यवहार में मधुरता रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- प्रयासों में अनुकूलता रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. वादा वचन निभाएंगे. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. जीत का भाव बना रहेगा. विविध कार्यों में गति आएगी. पेशेवर मेलजोल बढ़ाएंगे. विविध प्रयास बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- धन संग्रह में वृद्धि बनी रहेगी. पैतृक संपत्ति पर सबसे अधिक ध्यान देंगे. संरक्षण में रुचि बनी रहेगी. श्रेष्ठ योजनाओं को आगे संवारेंगे. बचत एवं बैंकिंग कार्यों को बढ़ावा देंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. साहस बढेगा.

प्रेम मैत्री- घर में शुभता का संचार बना रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे. कुटुम्बियों संग तालमेल बढ़ाएंगे. इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. अतिथियों का आगमन बना रहेगा. प्रेम स्नेह के प्रयास बने रहेंगे. परंपरा संस्कार को बढ़ावा देंगे. मित्रता को मजबूती मिलेगी. बड़ा सोचेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अतिथिजनों का आगमन बना रहेग. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. खानपान आकर्षक होगा. धनधान्य बढ़ेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 4, 5, 6 और 9

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : अजर अमर अतुलित बल के धनी महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. आदर भाव रखें. वादा वचन निभाएं. विनम्र रहें.

