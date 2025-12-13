scorecardresearch
 
आज 13 दिसंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले प्रतिभा प्रदर्शन में रहेंगे बेहतर, निजी संबंध मधुर बनाए रहेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 13 December 2025, Virgo Horoscope Today: सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. आर्थिक प्रयास संवरेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी. जीवनस्तर संवरेगा. संपर्क का लाभ उठाएंगे

कन्या - स्वजनों संग बेहतर तालमेल बनाए रखने में सफल रहेंगे. नवीन गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. महत्व के विषयों में गति आएगी. कला कौशल संवरेंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे. साझा कार्य बनेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. आर्थिक प्रयास संवरेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी. जीवनस्तर संवरेगा. संपर्क का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर रखेंगे. रचनात्मक प्रयासों को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- आधुनिक कार्यों से जुड़ेंगे. करियर में नवाचार पर जोर देंगे. प्रतिभा प्रदर्शन को बेहतर बनाएंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. लंबित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम से जगह बनाएंगे. सृजनात्मक सोच रखेंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक वाणिज्यिक मामले बेहतर होंगे. तेजी बनाए रखेंगे. लोकप्रियता बढ़ेगी. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. पहल पराक्रम से आगे बढ़ेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. कारोबारी सहजता बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- सबका साथ और सहयोग पाकर उत्साहित होंगे. आदर स्नेह से रिश्ते संवारेंगे. भावनात्मक विनम्रता का प्रदर्शन करेंगे. सभी को प्रभावित होंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रिय की सुनेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. मित्रों से तालमेल बढ़ेगा. निजी संबंध मधुर बनाए रहेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान पर ध्यान देंगे. जीवनशैली संवार पर रहेगी. अवरोध दूर होंगे. स्मरण में सुधार होगा. दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे.

शुभ अंक : 4 5 6 8

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुएं दान दें. रचनात्मकता बनाए रहें.

---- समाप्त ----
