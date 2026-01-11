आज 11 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य सुधार लेगा

कन्या - घर में आनंद का वातावरण रहेगा. कुल परिवार के लोगों संग वक्त बिताएंगे. उत्सव का माहौल बना रहेगा. मान सम्मान में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार प्रभावी बने रहेंगे. आकर्षक प्राप्त होंगे. व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. मान सम्मान बढ़त पर रहेगा. चहुंओर सफलता पाएंगे. आस्था संस्कार पर जोर रखेंगे. भव्यता और साज सज्जा पर जोर बना रहेगा. जीवन स्तर संवरेगा. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. लोकप्रियता बढ़ेगी. अनुकूलन ब0ढ़त पर रहेगा. पुण्यकार्यों से जुड़ेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. वरिष्ठों को साथ लेकर चलेंगे. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ा रहेगा. कार्यों को तेजी लाएंगे. प्रयासों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे. प्रबंधन में बेहतर रहेंगे. साझा प्रयासों पर जोर होगा.

धन संपत्ति- आर्थिक मामले हितप्रद बने रहेंगे. स्वभाव शैली से सभी प्रभावित होंगे. व्यवहार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अपनों वृद्धि होगी. योजनाओं को गति देंगे. सभी का सहयोग रहेगा. संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. उधार से बचेंगे.

प्रेम मैत्री- उमंग उत्साह बढत पर बना रहेगा. प्रियजनों को समय देंगे. अपनों को सहयोग बढ़ाएंगे. मन के मामले सुखकर रहेंगे. भेंट होगी. अतिथि सत्कार में आगे रहेंगे. स्वजनों से शुभ प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. मित्र प्रसन्न रहेंगे. वचन पालन रखेंगे. सभी के प्रति आदर स्नेह बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व को बल मिलेगा. सक्रियता से कार्य करेंगे. समन्वय सक्रियता बढ़ाएंगे. संग्रह संरक्षण बना रहेगा. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. मनोबल बढ़ेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 4 और 5

शुभ रंग : पिस्ता

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे, मिश्री और फल बांटें. संग्रह बढ़ाएं. मृदुभाषी रहें.

---- समाप्त ----