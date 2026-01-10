आज 10 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी, लोकप्रियता बढ़ेगी

कन्या - रचनात्मक गतिविधियों में प्रभावशाली बने रहेंगे.भावनात्मक मामलों में सकारात्मकता बढे़गी.साझा प्रयासों में सहज होंगे.संपर्क संवाद बेहतर होगा.परिचय का लाभ उठाएंगे.भेंटवार्ता पर जोर देंंगे.नवीन प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे.पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे.रक्त संबंधों में मजबूती आएगी.अपनों में भेंट होगी.जीवन स्तर संवरेगा.रचनात्मक कार्योंं से जुड़ेंगे.साख सम्मान में वृद्धि होगी.आवश्यक कार्योंं में गति आएगी.लंबित कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे.कला कौशल संवारेंगे.
नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में नीति नियम बनाए रखेंगे.साझा कार्य बनेंगे.साहस और पराक्रम से जगह बनाए रहेंगे.करियर कारोबार में लाभ एवं प्रभाव बढ़ेगा.कार्य प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे.आवश्यक लक्ष्य साधेंगे.
धन संपत्ति- आर्थिक मजबूत बनी रहेगी.कार्यशैली आकर्षक रहेगी.विभिन्न कार्योंं में तेजी दिखाएंगे.वित्तीय परिणाम संवार पाएंगे.सृजनात्मक प्रयासों को संवारेंगे.सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी.लोकप्रियता बढ़ेगी.योजनाएं लेंगी.
प्रेम मैत्री- सभी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे.खुशियां साझा करेंगे.भव्य आयोजनों से जुड़ें़गे.स्वजनों से भेंट होगी.सबका सहयोग समर्थन बनाए रखेंगे.रिश्तों में सुधार आएगा.प्रिय की सुनेंगे.करीबी सहयोगी होंगे.प्रेम पक्ष बेहतर बना रहेगा.संबंध प्रभावशाली बने रहेंगे.भेंटवार्ता में आगे रहेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत जीवन अच्छा रहेगा.दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे.आत्मविश्वास बढ़ेगा.खानपान पर ध्यान देंगे.स्मरणशक्ति में सुधार होगा.
शुभ अंक : 1 3 5 और 8
शुभ रंग : नेवी ब्लू
आज का उपाय : परमवीर हनुमानजी के दर्शन करें.शनिदेव का स्मरण बनाए रखें.संबंधित वस्तुएं दान व प्रयोग बढ़ाएं.सहज रहें