आज 9 दिसंबर 2025 कन्या राशिफल: प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा, रचनात्मकता पर जोर रखेंगे

कन्या - आर्थिक अवसरों को भुनाने की कोशिश बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. व्यावसायिक दूरदर्शिता का लाभ उठाएंगे. प्रबंधकीय सकारात्मकता बढ़ेगी. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. स्पर्धा में अच्छा करेंगे. विस्तार योजनाएं गति लेंगी. सूझबूझ से काम लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. विस्तार की सोच रखेंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी. आवश्यक कार्योंं को तेजी दिखाएंगे. योजनाओं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. शुभता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. हितलाभ को संवारेंगे. बड़प्पन बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. सभी का समर्थन मिलेगा. करियर मे अपेक्षित स्थिति रहेगी. व्यापार में सकारात्मकता बढ़ाए रखेंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पण बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. अवसरों को भुनाएंगे.

धन संपत्ति- पेशेवरता व कार्य कुशलता बढ़ेगी. विभिन्न लाभकारी योजनाएं संवरेंगी. तेज परिणाम उत्साहित रखेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. रचनात्मकता पर जोर रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ वक्त बिताएंगे. प्रेमीजन स्मरणीय पल बिताएंगे. चर्चा संवाद के सुखद अवसर बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. रिश्तों में सामंजस्य रहेगा. अपनों का समर्थन पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. मित्रों को समय देंगे. शुभचिंतकों से भेंट होगी. भावनात्मक प्रदर्शन बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व संवरेगा. खानपान बल पाएगा. मनोबल और स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. व्यवहार में बेहतर बने रहेंगे. करीबियों से खुशी साझा करेंगे.

शुभ अंक : 3 5 और 9

शुभ रंग : गुड़ समान

आज का उपाय : महावीर बजरंगबली जी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान करें. लक्ष्य बनाए रखें.

