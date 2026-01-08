scorecardresearch
 
आज 8 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: संपर्क संवाद सूधारेंगे, स्वजनों का साथ रहेगा

Aaj ka Kanya Rashifal 8 January 2026, Virgo Horoscope Today: दूर देश की यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् रहेगी. नियम पालन में सहजता बढ़ाएं. लेन देन में स्पष्टता रखेंगे

कन्या - वित्तीय खर्च बढ़ा हुआ रह सकता है. महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य बनाए रखें. सावधानी से काम लें. रिश्तों में पहल से सभी प्रभावित होंगे. सभी क्षेत्रों में संतुलित प्रदर्शन करेंगे. निजी संबंध बल पाएंगे. खर्च निवेश पर नियंत्रण रखें. न्यायिक मामलों में धैर्य दिखाएंगे. दूर देश की यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् रहेगी. नियम पालन में सहजता बढ़ाएं. लेन देन में स्पष्टता रखेंगे. विदेश के कार्य बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- सजगता से कार्य करते रहें. नियमों पर जोर दें. कार्य विस्तार बना रहेगा. बजट की सामान्य स्थिति रहेगी. विभिन्न कार्योंं में सूझबूझ दिखाएंगे. कोर्ट कचहरी से बचें. मितभाषी रहें.

धन संपत्ति- आर्थिकी पर फोकस रखेंगे. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. पेशेवरों का साथ बना रहेगा. कारोबारी स्थिति सामान्य रहेगी. अवसर का इंतजार करें. जल्दबाजी न दिखाएं. सहयोग की भावना रखें.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सहजता बनाए रखें. प्रेम स्नेह से काम लेंगे. मन के मामले मिलेजुले रहेंगे. गरिमा गोपनीयता रखेंगे. प्रियजनों को अनसुना करने से बचेंगे. भावनात्मक विषयों में धैर्य रखेंगे. संपर्क संवाद सूधारेंगे. स्वजनों का साथ रहेगा. मित्रों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन अपनाएं. रहन सहन आकर्षक बना रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. व्यवस्था व स्वास्थ्य पर ध्यान दें. उत्साह मनोबल ऊंचा रखें.

शुभ अंक : 1 3 5 8

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : अखिल विश्व के पालनकर्ता भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. स्पष्ट रहें.

---- समाप्त ----
