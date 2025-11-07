आज 7 नवंबर 2025 कन्या राशिफल: फोकस बढ़ाएंगे, निर्णय क्षमता बढ़ेगी

कन्या- भाग्योदय के अवसर बने रहेंगे. महत्वपूर्ण समाचार मिल सकते हैं. करियर व्यापार गति लेंगे. सबका सहयोग रहेगा. सभी क्षेत्रों में आगे रहेंगे. सामाजिक मामले संवरेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां हासिल करेंगे. आस्था विश्वास से आगे बढ़ेंगे. उत्सव का वातावरण बना रहेगा. श्रेष्ठ प्रदर्शन से सबको प्रभावित करेंगे. पेशेवर सफलता से उत्साहित रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. लंबित कार्योंं में तेजी लाएंगे. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. सभी को जोड़ने में सफल होंगे.

नौकरी व्यवसाय- भेंट संवाद में पहल बनाए रखेंगे. साहस से करियर व्यापार संवारेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे. करियर व्यवसाय में सफलता पाएंगे. परंपरागत मामलों में गति पाएंगे. कार्यक्षेत्र में तेजी लाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मजबूती को बल मिलेगा. हर क्षेत्र में इच्छित प्रगति बनी रहेगी. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. करीबी सहयोगी होंगे. फोकस बढ़ाएंगे. निर्णय क्षमता बढ़ेगी. वित्तीय पक्ष मजबूती पाएगा. बचत पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- सभी को प्रसन्न रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों को मजबूती देंगे. निर्णय क्षमता बेहतर रहेगी. प्रेमपक्ष संवरेगा. सभी का ख्याल रखेंगे. शुभ सूचना मिलेगी. भावना पक्ष मजबूत रहेगा. रिश्तों को बल मिलेगा. करीबियों को समय देंगे. मनोरंजक गतिविधियों से जुड़ेगे. प्रेम व मैत्री संवरेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व सुधार लेगा. व्यवहार संवरेगा. अनुकूलता बढ़ेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा.

शुभ अंक : 5 6 7 और 9

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की विधिवत् पूजा करें. श्रृंगार की वस्तुएं और लाल फूल चढ़ाएं. मदद का भाव बढ़ाएं.

