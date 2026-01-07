scorecardresearch
 
आज 7 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले बजट पर बनाएं रखेंगे नियंत्रण, न्यायिक विषयों में रहेंगे सजग

Aaj ka Kanya Rashifal 7 January 2026, Virgo Horoscope Today: बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था अनुशासन बने रहेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. हड़बड़ी व जल्दबाजी न दिखाएं. सूझबूझ से संभलकर आगे बढ़ने का समय है.

कन्या - आर्थिक लेनदेन में लापरवाही व ढिलाई से बचें. पेशेवर कार्यों में निरंतरता बनाए रखें. भेंटवार्ता में सहज रहें. रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. करीबियों का सहयोग मिलेगा. व्यवसायिक भूलचूक से बचें. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था अनुशासन बने रहेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. हड़बड़ी व जल्दबाजी न दिखाएं. सूझबूझ से संभलकर आगे बढ़ने का समय है. रिश्तों को निभाने का प्रयास करेंगे. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. आवश्यक विनम्रता बनाए रहें.

नौकरी व्यवसाय-  वाणिज्यिक पक्ष पर फोकस बढ़ाने का समय है. छोटी बातों को अनदेखा न करें. नीति नियम में सजगता दिखाएं. लेनदेन पर नियंत्रण बढ़ाए रखें. पेशेवर कार्यों में व्यस्तता रहेगी. वैदेशिक मामले पक्ष में बनेंगे.

धन संपत्ति- बजट पर नियंत्रण रख पाना कठिन अनुभव होगा. निवेश में रुचि बनाए रखेंगे. खर्च बढ़ा रहेगा. अफवाहों पर ध्यान न दें. विपक्षियों से सावधान रहें. न्यायिक विषयों में सजग रहेंगे. अतिउत्साह व पहल से बचेंगे.

प्रेम मैत्री- स्वजनों का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. मन के मामलों में धैर्य न खोएं. हरहाल सकारात्मकता बनाए रखें. अपनों की खामियों को अनदेखा करें. भावनात्मक प्रयासों में सहज रहें. मित्रों संग सक्रियता और संवाद बनाए रखें. प्रेम स्नेह को मजबूती मिलेगी. करीबियों को उपहार दे सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन बढ़ाएं. जरूरी बात ध्यान से सुनें. भावावेश में निर्णय न लें. योजनाओं पर अमल बढ़ाएं. रहन-सहन सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 1, 5, 7 और 9

शुभ रंग : लीफ कलर

आज का उपाय : देवताओं में अग्रपूज्य एवं बुद्धि और समृद्धि के दाता सिद्धीविनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. विनम्र बनें.

