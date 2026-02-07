scorecardresearch
 
आज 7 फ़रवरी 2026 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले धन को लेकर ना दिखाएं लापरवाही, निवेश से भी रहें सावधान

Aaj ka Kanya Rashifal 7 February 2026, Virgo Horoscope Today: पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा.  कार्यविस्तार पर जोर रखेंगे.  संबंधों में मधुरता बनाए रखेंगे. अतिथि आगमन होगा.  सबसे बनाकर चलेंगे.  मान सम्मान देंगे.  चहुंओर समर्थन बना रहेगा.

कन्या - बहुमुखी प्रतिभा के बल पर हर क्षेत्र में अपेक्षित प्रदर्शन बना रहेगा.  कुल कुटुम्ब में सभी का भरोसा जीतेंगे. सुविधाओं पर जोर होगा.  पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा.  कार्यविस्तार पर जोर रखेंगे.  संबंधों में मधुरता बनाए रखेंगे. अतिथि आगमन होगा.  सबसे बनाकर चलेंगे.  मान सम्मान देंगे.  चहुंओर समर्थन बना रहेगा.  जनकल्याण की भावना रहेगी.  यात्रा संभव है.  आनंद के क्षण बने रहेंगे.  घर में उत्सव का वातावरण रहेगा.  संस्कारों को बल मिलेगा. 
 
नौकरी व्यवसाय- आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी.  विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे.  लेनदेन के अवसर बनेंगे.  कार्ययोजनाओं पर फोकस होगा.  साख सम्मान वृद्धि होगी.  पेशेवर मामले बनेंगे. 

धन संपत्ति- धनधान्य के कार्यों को बढ़ावा देंगे.  आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.  संग्रह संरक्षण पर जोर रहेगा. रचनात्मक कार्य बनेंगे.  कारोबारी विषयों पर ध्यान देंगे.  कार्य कुशलता बल पाएगी. 

प्रेम मैत्री- सबके प्रति आदरभाव बढ़ाएंगे.  खुशियां बनी रहेंगी.  मित्र संख्या बढ़ेगी.  मूल्यवान भेंट मिलना संभव है. प्रेम स्नेह के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे.  व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी.  कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे.  भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा.  सभी सहयोगी होंगे.  संवार पर जोर देंगे. 

कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार बेहतर रहेगा.  उत्साहित रहेंगे.  खानपान आकर्षक रहेगा.  सेहत अच्छी रहेगी.  साख सम्मान बढ़ेंगे.  व्यक्तित्व संवरेगा.  मनोबल ऊंचा रहेगा. 

शुभ अंक : 1, 5, 7, 8

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : भगवान महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें.  न्यायदेव शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. अन्य की मदद करें. 

---- समाप्त ----
