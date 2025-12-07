scorecardresearch
 
आज 7 दिसंबर 2025 कन्या राशिफल: अपनों के साथ वक्त बिताएंगे, करीबियों संग सुखद पल साझा करेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 7 December 2025, Virgo Horoscope Today: अपनों के साथ हर्ष आनंद से समय बिताएंगे. खुशियों के अवसर बनेंगे. प्रिय की भावनाओं का आदर करेंगे. दिल की बात साझा करेंगे. निजी मामलों में भावनात्मक सबल रहेंगे.

कन्या- सरकारी कामों में उत्साह बना रहेगा. अधिकारियों से भेंट में सहज होंगे. करियर कारोबार में उत्तम स्थिति रहेगी. परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे. घर का वातावरण आनंदमय बना रहेगा. परिजन आपसी सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मन की बात कह पाएंगे. खानपान में सात्विकता रखेंगे. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंंगे. प्रतिस्पर्धा और भेंटवार्ता में स्पष्ट रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. सुलह सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. मित्रों संग वक्त बिताएंगे.

नौकरी व्यवसाय- सभी क्षेत्रो में सकारात्मकता बनी रहेगी. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. करियर व्यापार में सफलता पाएंगे. विविध मामलों में इच्छित लाभ बढ़ेगा. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे.

धन संपत्ति- धनसंग्रह के प्रयास बेहतर बने रहेंगे. वरिष्ठों से संवाद संवारेंगे. व्यवस्था में सुधार आएगा. नियमों का पालन करेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. स्मार्ट तरीकों को बढ़ाएंगे. पैतृक पक्ष से लाभ रहेगा.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत मामले बेहतर बने रहेंगे. अपनों के साथ हर्ष आनंद से समय बिताएंगे. खुशियों के अवसर बनेंगे. प्रिय की भावनाओं का आदर करेंगे. दिल की बात साझा करेंगे. निजी मामलों में भावनात्मक सबल रहेंगे. स्वयं पर नियंत्रण रखेंगे. अपनों के साथ वक्त बिताएंगे. करीबियों संग सुखद पल साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कर्तव्यों को पूरा करेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 1 5 7  

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. सहकारिता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
