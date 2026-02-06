scorecardresearch
 
आज 6 फ़रवरी 2026 कन्या राशिफल: महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे, निर्णयक्षमता बढ़ेगी

Aaj ka Kanya Rashifal 6 February 2026, Virgo Horoscope Today: सृजनात्मक मामलों में गति आएगी. श्रेष्ठ कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे. परिजन सहयोगी रहेंगे. सीख सलाह पर ध्यान देंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे.

virgo horoscope
कन्या - करियर व्यापार में रचनात्मक प्रयासों से सबको प्रभावित करेंगे. कार्यक्षेत्र में अपेक्षित प्रदर्शन रहेगा. आत्मविश्वास बढ़त पाएगा. सहजता शुभता को बल मिलेगा. रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी. विविध कार्योंं से जुड़ाव रखेंगे. अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. सृजनात्मक मामलों में गति आएगी. श्रेष्ठ कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे. परिजन सहयोगी रहेंगे. सीख सलाह पर ध्यान देंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भावनात्मक मामलों पर फोकस रखेंगे. सभी क्षेत्रों में उम्दा प्रदर्शन करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- योजनाएं गति लेंगी. कामकाज सुधार पर रहेगा. विविध वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. करीबी सहयोग बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. निर्णयक्षमता बढ़ेगी.


धन संपत्ति- हितलाभ संवार पाएगा. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. उद्योग व्यापार बढ़त पर रहेगा. चहुंओर इच्छित परिणाम पाएंगे. आधुनिक विषयों में रुचि दिखाएंगे. लेनदेन सहज रहेंगे. वरिष्ठों का समर्थन रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रिय के साथ भ्रमण पर जा सकते हैं. अपनों को प्रभावित करेंगे. निजी संबंधों में मिठास बनी रहेगी. साथी का भरोसा जीतेंगे. सरलता सौम्यता और भव्यता बनाए रखेंगे. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण समय देंगे. महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे. रिश्तों की अनदेखी से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता बनाए रहेंगे. साझेदारी की भावना बढ़ेगी. विनम्रता व स्वाभिमान बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण कार्य करेंगे. स्पष्टता बढ़ेगी. स्वास्थ्य बेहतर होगा.

शुभ अंक : 5 6 और 9

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : आदिशक्ति देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न वितरण करें. रुटीन संवारें.

---- समाप्त ----
