आज 5 फ़रवरी 2026 कन्या राशिफल: सूझबूझ से आगे बढ़ें, करना होगा ये काम करें

Aaj ka Kanya Rashifal 5 February 2026, Virgo Horoscope Today: चर्चा संवाद में सहजता से रखेंगे. सबके लिए हितलाभ का भाव रहेगा. करीबी प्रसन्न होंगे. स्नेह विश्वास को मजबूती मिलेगी. सभी का ख्याल रखेंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. सुख संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी.

कन्या - सभी के साथ समता और सामंजस्यता बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में साहस पराक्रम से उचित स्थान बनाए रखेंगे. रचनात्मक कार्य में रुचि रखेंगे. कारोबार के प्रति समर्पित बने रहेंगे. अपनों के साथ खुशियां बांटेंगे. हर्ष आनंद के पल निर्मित होंगे. चहुंओर अनुकूलता रहेगी. नवीन कार्यां से जुड़ेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. सुखद सरप्राइज मिल सकती है. योजनानुसार कार्य बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. विनम्र व मधुर व्यवहार रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- विविध पेशेवर विषय संवार पाएंगे. कला कौशल के प्रदर्शन में बेहतर स्थिति में बने रहेंगे. आर्थिक गतिविधियों में सुधार आएगा. प्रतिभा से सभी प्रभाव में रहेंगे. साख प्रभाव बेहतर बने रहेंगे. नवाचार बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय अनुबंधों में सक्रियता आएगी. आर्थिक लक्ष्य पूरे होंगे. तेजी से कार्य बनेंगे. नियमों का पालन रखेंगे. लाभ और बचत संवार पर रहेंगे. आर्थिक मामलों धैर्य दिखाएंगे. निर्णय लेने में उत्साह दिखाएंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सुख बढ़ेगा. लोगों में परस्पर सहयोग बनाए रहेंगे. चर्चा संवाद में सहजता से रखेंगे. सबके लिए हितलाभ का भाव रहेगा. करीबी प्रसन्न होंगे. स्नेह विश्वास को मजबूती मिलेगी. सभी का ख्याल रखेंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. सुख संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सूझबूझ से काम लेंगे. उचित अवसर का इंतजार करेंगे. सेहत के अवरोध दूर होंगे. व्यक्त्ति्व प्रभावी रहेगा. मनोबल बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 3 5 और 8

शुभ रंग : पाइनेपल

आज का उपाय : जगत के स्वामी श्रीहरि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं दान दें. व्यवस्था संवारें.

