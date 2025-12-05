scorecardresearch
 
आज 5 दिसंबर 2025 कन्या राशिफल: संबंधों को संवारेंगे, प्रियजन से भेंट होगी

Aaj ka Kanya Rashifal 5 December 2025, Virgo Horoscope Today: धनलाभ अपेक्षित रहेगा. करियर सुधार पाएगा. महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. कार्य विस्तार में सफल रहेंगे.वित्तीय कार्य बेहतर बनेंगे.

कन्या - भाग्य की मदद से विभिन्न परिस्थितियां सकारात्मक बनी रहेंगी. महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी प्रदर्शन बनाए रहेंगे. पेशेवर योजनाआें को गति देंगे. जरूरी चर्चाओं में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार में लाभ प्रतिशत ऊंचा होगा. करीबियों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. दीर्घकालिक योजनाओं को संवारेंगे. आस्था और विश्वास से प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. बड़ों का समर्थन पाएंगे. उच्चशि़क्षा एवं प्रशिक्षण पर जोर होगा. धार्मिक व मनोरंजक यात्रा पर जाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में संवार बनी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्योंं को गति मिलेगी. औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर करेंगे. समझौतों को गति देंगे. कामकाज में सक्रियता आएगी. वाणिज्यिक मामले सकारात्मक रहेंगे.

धन संपत्ति- बचत पर फोकस रहेगा. वित्तीय कार्य बेहतर बनेंगे. बैंकिंग पर फोकस रहेगा. धनलाभ अपेक्षित रहेगा. करियर सुधार पाएगा. महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. कार्य विस्तार में सफल रहेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चा व प्रयासों में प्रभावी बने रहेंगे. संबंधों में शुभता रहेगी. मन के मामले सकारात्मक रहेंगे. भेंट संवाद पक्ष में बनेंगे. रिश्तों में मिठास रहेगी. व्यक्तिगत मामलों में सुधार आएगा. करीबियों से किया वादा बखूबी निभाएंगे. संबंधों को संवारेंगे. प्रियजन से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- कामकाजी अवसर बढ़ेंगे. सक्रियता बनाए रहेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. साहस सक्रियता से काम करेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 3 4 5 और 7
शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. धर्म कार्य बढ़ाएं

---- समाप्त ----
