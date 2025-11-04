scorecardresearch
 

आज 4 नवंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वालों को कठिनाइयों का करना पड़ सकता है सामना, धन की होगी प्राप्ति

Aaj ka Kanya Rashifal 4 November 2025, Virgo Horoscope Today: जीवनसाथी उपलब्धि अर्जित करेगा. स्थायित्व को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रियता लाएंगे. योजनाओं में गति रखेंगे. औद्योगिक मामलों में अच्छा करेंगे.

कन्या - उद्योग व्यापार में विविध प्रयास बढ़ाए रहेंगे. साझा प्रयासों में तेजी बनी रहेगी. दाम्पत्य में सुख सौख्य सामंजस्य बढ़ेगा. जीवनसाथी उपलब्धि अर्जित करेगा. स्थायित्व को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रियता लाएंगे. योजनाओं में गति रखेंगे. औद्योगिक मामलों में अच्छा करेंगे. मित्र संबंधों में सफलता मिलेगी. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवारेंगे. टीम भावना बढ़ाएंगे. परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. पेशेवरता पर जोर बनाए रहेंगे. सामूहिकता एवं सहकारिता में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय- विविध विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. कार्यक्षेत्र मं शुभता और सामंजस्यता बढ़ी रहेगी. कामकाजी प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. कला कौशल पर जोर बना रहेगा. करियर में गंभीरता बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति-  कार्य व्यवसाय में सफलता मिलेगीं. भूमि भवन और निर्माण के मामले बनेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखें. साहस पराक्रम और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. योजना के अनुरूप आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष उम्दा बना रहेगा. संबंधों पर जोर बनाए रखेंगे. रिश्तों को मजबूती देंगे. आपसी स्नेह विश्वास बढ़ेगा. सरलता सहजता से बात रखेंगे. प्रिय संग सुखद पल बिताएंगे. शुभ सूचना मिलेगीं. करीबियों में तालमेल बढ़ेगा. खुशियां बांटेंगे. पहल करने से बचेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान सात्विक बना रहेगा. सकारात्मकता बढ़ाएंगे. साझेदारी पूर्ववत् बनी रहेगी. चर्चा में प्रभावी रहेंगे. आत्मविश्वास मनोबल बढ़ाएंगे. मितभाषी रहेंगे.

शुभ अंक : 3 5 और 9

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : संकटमोचन हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. योग प्राणायाम करें.

