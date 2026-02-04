scorecardresearch
 
आज 4 फ़रवरी 2026 कन्या राशिफल: व्यर्थ बातों अनदेखा करेंगे, अफवाह व प्रलोभन में न आएं

Aaj ka Kanya Rashifal 4 February 2026, Virgo Horoscope Today: खर्च निवेश में सक्रियता आएगी. जीवन स्तर पूर्ववत् बना रहेगा. दूर देश के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ें. बड़ों का सहयोग रहेगा.

कन्या - विनम्रता से रिश्ते बेहतर बनाए रखेंगे. लेनदेन में उतावली नहीं दिखाएंगे. विनय विवेक से निर्णय लेंगे. नीति नियम व अनुशासन रखेंगे. पेशेवरों व समकक्षों का समर्थन रहेगा. कार्योंं को स्पष्टता लाएंगे. बजट पर नियंत्रण रखेंगे. न्यायिक मामलों में चूक करने से बचेंगे. खर्च निवेश में सक्रियता आएगी. जीवन स्तर पूर्ववत् बना रहेगा. दूर देश के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ें. बड़ों का सहयोग रहेगा. उत्साह में न आएं. विपक्ष से सतर्क रहें.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक अवरोध बढ़ने की आशंका है. सावधानी से आगे बढ़ें. विविध मामलों में योजना से कार्य करें. पेशेवर सहज रहेंगे. व्यवसायिक सफलताएं पूर्ववत् रहेंगी. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं.


धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मिलाजुला रहेगा. खर्च की अधिकता बजट प्रभावित कर सकती है. लेनदेन पर नियंत्रण बढ़ाएं. ठगी के शिकार होने से बचें. व्यर्थ बातों अनदेखा करेंगे. अफवाह व प्रलोभन में न आएं.

प्रेम मैत्री- प्रेम प्रदर्शन में जिद त्यागें. व्यर्थ के दिखावे से बचें. भावनात्मक मामलों में धैर्य बनाए रखें. अपनों की खुशी का ख्याल रहेगा. रिश्तेदारों से भेंट हो सकती है. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. चर्चा संवाद अवसर बने रहेंगे. प्रियजनों के लिए समय निकालें. बहस विवाद से बचें.


स्वास्थ्य मनोबल- सहज संकोच रहेगा. प्रबंधन बढ़ाएं. विनम्रता रखें. लक्ष्य पर ध्यान दें. आवश्यक सूचनाएं मिल सकती हैं. तैयारी से आगे बढ़ें. मनोबल रखें.

शुभ अंक : 4 5 7

शुभ रंग : गहरा हरा

आज का उपाय : रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. बड़े बोल न बोलें.

---- समाप्त ----
