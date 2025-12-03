scorecardresearch
 
आज 3 दिसंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वालों के घर-परिवार में बनी रहेगी शुभता, भ्रम व प्रलोभन से बचें

Aaj ka Kanya Rashifal 3 December 2025, Virgo Horoscope Today: शासन के निर्देशों व व्यवस्था का उल्लंघन न करें. विनम्रता से काम निकालें. सहजता सरलता से आगे बढ़ें. बहस विवाद को टालें. सेहत के प्रति सजग रहें. लोगों पर जल्द भरोसा न करें.

कन्या - अपनों से किए वादों को निभाने का प्रयास करें. बड़ों की सीख सलाह को अपनाने पर जोर दें. समय सामान्य प्रभाव का है. शासन के निर्देशों व व्यवस्था का उल्लंघन न करें. विनम्रता से काम निकालें. सहजता सरलता से आगे बढ़ें. बहस विवाद को टालें. सेहत के प्रति सजग रहें. लोगों पर जल्द भरोसा न करें. सबका सम्मान रखें. आवश्यक कार्यों में धैर्य बनाए रखें. घर परिवार में शुभता बनी रहेगी. आपसी सहयोग से कार्य पूरे करेंगे. नीति नियमों पर फोकस रखें.

नौकरी व्यवसाय-  आर्थिक गतिविधियों में जल्दबाजी न दिखाएं. लेनदेन में सावधानी बरतें. परिणाम आकस्मिक बने रह सकते हैं. पेपरवर्क पर फोकस बढ़ाएं. सूझबूझ से कार्य करें. धैर्य से राह निकालें.

धन संपत्ति- व्यक्तिगत खर्च बढ़ने की आशंका है. भ्रम व प्रलोभन से बचें. व्यवस्थागत अनुशासन और आत्मनियंत्रण बढ़ाएं. आर्थिक पक्ष सामान्य बना रहेगा. पेशेवरों से सीख सलाह बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद में असहज अनुभव कर सकते हैं. भेंटवार्ता में सजग रहें. जरूरी सूचना मिलना संभव है. परिवार के लोग सहयोग बनाए रखेंगे. परामर्श से कार्य करेंगे. निजी संबंधों को महत्व दें. मित्रगण साथ बनाए रहेंगे. रिश्तों में सहनशीलता रखेंगे. भावुकता में आने से बचेंगे. प्रियजनों की अनदेखी न करें.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में विनम्रता रखें. संवाद में स्पष्टता रखें. स्वास्थ्य पूर्ववत् बना रहेगा. क्रोध व आवेश में नहीं आएं. सहजता से कार्य करें. उकसावे से बचें.

शुभ अंक : 3 5 6

शुभ रंग : गहरा हरा

आज का उपाय : भगवान सिद्धीविनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओंका दान व प्रयोग करें. सतर्कता बनाए रहें.

---- समाप्त ----
