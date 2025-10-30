Vrishabh Tarot Rashifal 30 October 2025: वृषभ राशि वालों के साथ घटीत होंगी शुभ घटनाएं, बीतेगा ऐसा दिन

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Ace of Cups

कई बार जब किसी भी तरह खुद को विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकल नहीं पा रहे हो. तो ऐसी स्थिति में प्रेम से आप किसी भी विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं. जीवन में कुछ ऐसी शुभ घटनाएं हो सकती हैं. जो जीवन को तरंगित कर दें. जैसे नया प्रेम सम्बन्ध, शादी या संतान का जन्म. इस समय की प्रतिकूलता जैसी भी हो. जल्द ही परिस्थितियों के बेहतर होने की सूचना देता हैं. इस समय बनाए गए रिश्ते मधुर और स्थाई होते हैं. यदि पूर्व में कोई सम्बन्ध टूटा हुआ हैं. तो ये उसे जोड़ने का भी उपयुक्त समय हैं. कोई बाहरी व्यक्ति आपके ओर जीवनसाथी के बीच के वैवाहिक जीवन को खराब करने की कोशिश कर सकता हैं. हो सकता हैं, कि सामने वाला ऐसी गलतफहमियां उत्पन्न कर दें. जिससे वैवाहिक विच्छेद होने की संभावना बढ़ सकती हैं. नौकरी में पदोन्नति मिल सकती हैं. प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा प्रतिफल मिल सकता हैं. कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई दे सकता हैं.

स्वास्थ्य: किसी गलत औषधि के सेवन से खुजली की समस्या हो सकती हैं. चिकित्सक से परामर्श लें.

आर्थिक स्थिति: किसी मित्र के व्यवसाय में आर्थिक लाभ कर सकते हैं.

रिश्ते: लंबी दूरी के रिश्तों में धैर्य और संयम रिश्ते को मजबूती दे सकते हैं.

---- समाप्त ----