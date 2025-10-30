scorecardresearch
 

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 30 October 2025: वृषभ राशि वालों के साथ घटीत होंगी शुभ घटनाएं, बीतेगा ऐसा दिन

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 30 October 2025: इस समय की प्रतिकूलता जैसी भी हो. जल्द ही परिस्थितियों के बेहतर होने की सूचना देता हैं. इस समय बनाए गए रिश्ते मधुर और स्थाई होते हैं.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Ace of Cups

कई बार जब किसी भी तरह खुद को विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकल नहीं पा रहे हो. तो ऐसी स्थिति में प्रेम से आप किसी भी विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं. जीवन में कुछ ऐसी शुभ घटनाएं हो सकती हैं. जो जीवन को तरंगित कर दें. जैसे नया प्रेम सम्बन्ध, शादी या संतान का जन्म. इस समय की प्रतिकूलता जैसी भी हो. जल्द ही परिस्थितियों के बेहतर होने की सूचना देता हैं. इस समय बनाए गए रिश्ते मधुर और स्थाई होते हैं. यदि पूर्व में कोई सम्बन्ध टूटा हुआ हैं. तो ये उसे जोड़ने का भी उपयुक्त समय हैं. कोई बाहरी व्यक्ति आपके ओर जीवनसाथी के बीच के वैवाहिक जीवन को खराब करने की कोशिश कर सकता हैं. हो सकता हैं, कि सामने वाला ऐसी गलतफहमियां उत्पन्न कर दें. जिससे वैवाहिक  विच्छेद होने की संभावना बढ़ सकती हैं. नौकरी में पदोन्नति मिल सकती हैं. प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा  प्रतिफल मिल सकता हैं. कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई दे सकता हैं. 

Advertisement

स्वास्थ्य: किसी गलत औषधि के सेवन से खुजली की समस्या हो सकती हैं. चिकित्सक से परामर्श लें. 

सम्बंधित ख़बरें

मेष वालों के कार्यक्षेत्र में बदलाव होगा, कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी 
मीन राशि वाले सभी कार्यों में पाएंगे सफलता, दूसरों के व्यवहार से हो सकती है परेशानी 
कुंभ राशि वाले प्राप्त किए हुए धन से खरीदेंगे नया वाहन, नकारात्मक विचारों से रहें दूर 
मकर राशि वाले किसी भी कार्य में दिखाएं बेईमानी, वरना भविष्य़ में होगा नुकसान 
धनु राशि वालों के रिश्तों में होगा सुधार, प्राप्त करेंगे मनचाहा जीवनसाथी 

आर्थिक स्थिति: किसी मित्र के व्यवसाय में आर्थिक लाभ कर सकते हैं. 

रिश्ते: लंबी दूरी के रिश्तों में धैर्य और संयम रिश्ते को मजबूती दे सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement