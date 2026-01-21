Vrishabh Tarot Rashifal 21 January 2026: वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति में नई नौकरी से आएगा सुधार, पढ़ाई में ना दिखाएं लापरवाही

वृषभ (Taurus):-

Cards:- The Star

और पढ़ें

किसी पारिवारिक मामले में बड़े बुजुर्ग लोगों से विचार विमर्श कर सकते है. इस समय किसी तरह के दिखावे में न पड़ें, अन्यथा काफी धन खर्च हो सकता है. जीवनसाथी की नई नौकरी प्राप्ति से उत्साहित हो सकते है. उच्च अधिकारी द्वारा दी गई जिम्मेदारी को किसी दूसरे पर मत डाले. सामने वाला कार्य को बिगड़ सकता है. संपत्ति में लेनदेन के मामले में अति विश्वास किसी पर न करें. अपनी आंख और कान खुले रखें. यदि सौदे से संतुष्ट न हो. तो अभी इसको रोक दें. किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की कोशिश कामयाब होती नजर आ रही है. खुद को कमतर न आंके. संतान की शिक्षा को लेकर चिंतित हो सकते है. उसकी पढ़ाई के प्रति लापरवाही उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी. इस बात से मन व्याकुल हो सकता है. किसी बड़े की मदद से उसको समझाने का प्रयास करेंगे. व्यर्थ के विवादों में न पड़ें. कार्य को समय पर पूरा करें. यदि किसी कार्य को पूरा करना मुश्किल हो रहा है. तो कार्य शैली में थोड़ा सा बदलाव कर सकते है.

Advertisement

स्वास्थ्य: किसी पुरानी चोट का दर्द फिर से उभरने लगा है. चिकित्सक से परामर्श ले सकते है.

आर्थिक स्थिति: नई नौकरी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी. किसी के साथ ज्यादा धनराशि का लेनदेन न करें.

रिश्ते: जीवनसाथी के कार्यों में उसकी मदद करेंगे. परिवार के साथ किसी विवाह में शामिल होंगे.

---- समाप्त ----