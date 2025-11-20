scorecardresearch
 

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 20 November 2025: कोई बड़ा काम पूरा होगा, धन निवेश करेंगे

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 20 November 2025: परिवार के बड़े व्यक्ति के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं.पूर्व में आपके द्वारा की गई किसी गलत बात के चलते वो आपसे नाराज हो सकते है.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Ace of Cups


कुछ नए बदलाव जीवन में लाने के प्रयास कर सकते हैं.नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं.कुछ समय पूर्व  प्रेम संबंध में गलतफहमी के चलते सामने वाले ने आपको काफी भला बुरा कहा होगा.जिसके बाद आप दोनों के बीच काफी दूरियां आ गई है.सामने वाला अब आगे बढ़कर आपसे अपने उस बर्ताव के लिए माफ़ी मांग सकता हैं. कार्य क्षेत्र में आपको कोई ऐसा कार्य सौंपा जा सकता हैं.जिसको पहले कोई अन्य पूरा करने की असफल कोशिश कर चुका हैं.आपकी काबिलियत और योग्यता को देखते हुए अब आपको उस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती हैं.

आप अपने उच्च अधिकारी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने का आश्वासन दे सकते हैं.इस समय आपको इस कार्य के सभी पहलुओं का सूक्ष्मता से अवलोकन करना चाहिए.जिससे इसके असफल होने के कारणों का पता चल सकेगा.ये आपके कार्य की सफलता के लिए आवश्यक हैं.परिवार के बड़े व्यक्ति के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं.पूर्व में आपके द्वारा की गई किसी गलत बात के चलते वो आपसे नाराज हो सकते है. इस समय अनुकूल है प्रतियोगी परीक्षा में भी अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना बन रही है यदि आप एक अच्छे जीवन साथी के तलाश कर रहे हैं तो आपकी यह इच्छा भी जल्द ही पूरी होती नजर आएगी. 

सम्बंधित ख़बरें

नौकरी में सफलता मिलेगी, पॉजिटिव रहेंगे 
ईर्ष्या करने वालों से सावधान, रिश्तों में खुल सकता है बड़ा राज 
बड़े हादसे से बचकर निकले आप, अब जीवन में दिख रहे नए बदलाव 
 बेफिजूल में लोगों के गुस्से का कारण ना बने. खुद भी शांत रहें  
हिम्मत से काम ले और सामने वाले को अपनी बात समझने का पूर्ण प्रयास करें 
Advertisement

स्वास्थ्य: गले में खराश के कारण  कुछ भी खाने पीने में परेशानी हो सकती है. इस समय अपने गले का विशेष ध्यान रखें.

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किए गए धन निवेश का अच्छा प्रतिफल प्राप्त हो सकता है. इस प्राप्त प्रतिफल का उपयोग एक बड़े वाहन को खरीदने में कर सकते हैं.

रिश्ते: यदि अतीत में किसी बुरे व्यसन के चलते आप लोगों से दूरी बना चुके थे.तो अब उन रिश्तों को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement