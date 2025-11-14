Vrishabh Tarot Rashifal 14 November 2025: पैसा मिल सकता है, गलत लोगों से दूर रहें

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Seven of cups

समय अभी प्रतिकूल है. कार्य क्षेत्र में आपकी जरा भी गलती या लापरवाही आपकी सफलता को कम कर सकती है.जल्द ही आपके समक्ष कई अच्छे अवसर आते नजर आएंगे.यह अवसर व्यावसायिक या व्यक्तिगत जीवन में आ सकते है. यदि अवसर व्यक्तिगत क्षेत्र में आ रहे हैं. तो इनका निर्णय करने से पूर्व अपने सभी परिजनों से विचार विमर्श करना आवश्यक है.

कार्य क्षेत्र में अवसर मिलने पर आप अवसर से प्राप्त लाभ को अवश्य देखिए. इसके बाद सही अवसर का चयन सोच समझ कर कीजिए. किसी भी गलत अवसर का चयन चाहे वह व्यक्तिगत क्षेत्र में हो या व्यावसायिक क्षेत्र में.इसके चलते आपको काफी आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है. इस बात की संभावना नजर आ रही है. यदि कोई सामने से बढ़कर आपको अच्छे लुभावने अवसर दे रहा है. तो उस व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी निकलना आवश्यक है. और साथ यह भी जानने का प्रयास करें कि वह किस फायदे से आपके साथ इस कार्य को शुरू करने की इच्छा रखता है.

हो सकता है कि वह अपना फायदा देख रहा हो. और आगे चलकर आपको बड़ा नुकसान हो जाएं.चकाचौंध और लुभावने अवसरों की चमक कई बार सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित करने की होती है.बाद में वह उतना लाभ नहीं दे देते हैं.जितना कि आप अपेक्षा कर रहे हैं.आप अपनी किसी महत्वकांक्षा को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हो.उसके लिए यदि आपको कोई ऐसा रास्ता भी चुनना पड़े जो आसान और अनैतिक हो.तो आप उसे रास्ते पर चलकर अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने का विचार कर सकते हैं

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया पैसा अभी वापस मिलता नजर नहीं आ रहा हैं.सामने वाले से बात कर सकते हैं.

रिश्ते: प्रिय के साथ विवाह की इच्छा आप दोनों के परिजनों को बता सकते हैं.इस बात को लेकर मन शंकित हो सकता हैं. कि सामने से क्या जवाब मिलेगा.

स्वास्थ्य: आंखों को आंखों में पानी आने की समस्या कुछ समय से शुरू हो गई है किसी अच्छे नेत्र चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं.

