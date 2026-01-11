Vrishabh Tarot Rashifal 11 January 2026: दुविधाएं कम होंगी, जिम्मेदारियों का बंटवारा करें

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Two of Pentacles

आय और व्यय में संतुलन लाएं.लोगों को प्रभावित करने के लिए बेफिजूल की खरीदारी कर्ज में डाल सकती है.इस समय अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण करने की कोशिश करें.कार्य क्षेत्र में किसी नई योजना को लेकर दुविधा हो सकती है.इस समय अंतर्मन की आवाज सुनने की कोशिश करे.सारी दुविधाएं कम होती नजर आएंगी.जल्द ही किसी नई नौकरी की तलाश कर सकते है.

नौकरी के साथ किसी मित्र के साथ छोटे से व्यवसाय को शुरू करने की बात चल रही है.जिसमें आगे चलकर अच्छा आर्थिक लाभ हो सके.इस व्यवसाय को साझेदारी में करने पर विचार कर सकते है.लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी अकेले न उठाएं.अपनी जिम्मेदारियों का बंटवारा करें.अपने लक्ष्य को सफलता प्राप्ति पर केंद्रित करें.व्यर्थ की बातों में समय खर्च न करें.यदि किसी व्यक्ति से परेशानी महसूस कर रहे है.तो उसको कहना बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य:कुछ पाचन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं. खान-पान को नियंत्रित करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं.आमदनी बढ़ाएं और खर्चों को कम करें.

रिश्ते: भाई बहन के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं.इससे रिश्ते मजबूत होंगे.

