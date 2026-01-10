Vrishabh Tarot Rashifal 10 January 2026: वृषभ राशि वालों अपने सहयोगी से हो सकती है अनबन, सेहत का रखें ख्याल

वृषभ(Taurus):-

कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित सभी बातों की जानकारी प्राप्त करें. जिस भी नई योजना पर कार्य कर रहे है. उसको लेकर भ्रमित न हो. ऐसे लोग जो भ्रमित कर सकते है. उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रहें. समय पर सही अवसर का चयन करें. आर्थिक लाभ की योजनाओं को अच्छे से समझकर ही आगे बढ़े. प्रेम सम्बन्धों में थोड़ा सजग रहे. अपनी भावनाओं का प्रदर्शन सभी के सामने न करें. प्रिय के साथ विवाह की इच्छा परिजनों के सामने रख सकते हैं. लोगों की गलत हरकतों को नजरंदाज न करें. नए लोगों के साथ कार्य करने से पहले उनकी कार्य पद्धति को समझ लेना बेहतर रहेगा. अन्यथा आगे चलकर कार्य को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकते है. जो स्थिति आज बहुत अनुकूल दिख रही हैं. निकट भविष्य में वो बिल्कुल विपरीत हो सकती है. अतः थोड़ा सजग और धैर्य बनाए रखें. भाग्य के भरोसे न रहे. अपने कार्य स्वयं के भरोसे पूरे करें. सहयोगी से किसी बात पर बहस हो सकती है. तो ऐसे में थोड़ा शांति बनाए रखें. परिवार के निजी मामलों में बाहर वालों की सलाह न मांगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य इस समय ठीक चल रहा है. व्यायाम और पौष्टिक भोजन स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सुधार सकती है. किसी पुरानी योजना से अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ अपनी अनबन को खत्म करें. मित्रों के साथ भ्रमण की योजना बन सकती है.

