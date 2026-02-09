Vrishabh Tarot Rashifal 9 February 2026: ससुराल पक्ष से कोई बुरी खबर मिल सकती है, धन के लेन-देन से बचे

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Seven of wands

नौकरी में स्थान परिवर्तन परिवार की शांति भंग कर सकता है. इस कारण से अपनी मानसिक शांति भंग न होने दें. कुछ समय अपने को बेहतर बनाने के लिए निकालें. अपनी खूबियों और कमियों पर गौर फरमाएं. तनाव से बचने का प्रयास करें. कुछ समय मित्रों के साथ व्यतीत कर सकते है. कार्य क्षेत्र में अपनी बातों को सही साबित करने का प्रयास करेंगे. किसी की दखलंदाजी वैवाहिक जीवन में संतुलन बिगाड़ सकती है. भाग्य के भरोसे न रहें. घरेलू कामों से परेशान हो सकते है. ससुराल पक्ष से कोई बुरी खबर मिल सकती है. जिससे सभी लोग बेचैन हो सकते है.

जीवनसाथी के साथ किया मजाक उसको चिढ़ा सकता है. सामने वाले से माफी मांगकर उसको मनाने की कोशिश कर सकते है. बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ बदतमीजी ना करें. परिवार में आया नन्हा मेहमान खुशियों की सौगात लेकर आ सकता है. कुछ ऐसे लोगों से मित्रता हो सकती है. जिनकी सोच विचार आपसे अलग होगी. उनके अलग-अलग अनुभव व्यवसाय /कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्ति के लिए प्रेरित करेंगे. प्रिय के साथ कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं. सामने वाले की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. बार-बार कार्यों में गलती ना करें.

स्वास्थ्य: जीवनसाथी की गर्भावस्था में उसके खान-पान का ख्याल रखें. जल्दबाजी में किए गए कार्य चोट पहुंचा सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: कानूनी मामलों में काफी धन खर्च हो सकता है. इस समय लोगों के साथ लेनदेन से बचे.

रिश्ते: लगातार किसी के साथ बहस न करें. इससे रिश्ते तो खराब होंगे ही, साथ ही आपकी भाषा भी बिगड़ी जाएगी.

