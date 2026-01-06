scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 6 January 2026: आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, किसी से कर्ज ले सकते हैं

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 6 January 2026: प्रियजनों और मित्रों के साथ व्यवसाय को शुरू करने की योजना बना रहे है. पूर्व में की गई मेहनत का अच्छा प्रतिफल मिल सकता है. जीवन की किसी कठिन परिस्थिति का अंत सामने ही है.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus):-
Cards :- Ten of Swords
जो भी परिवर्तन इस समय जीवन में आ रहा है. उसको स्वीकार करें. किसी करीबी व्यक्ति के स्वभाव का दोगलापन सामने आ सकता हैं. ये प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण नजर आएगा. किसी व्यक्ति पर किया अतिविश्वास आर्थिक संकट में फंसा सकता है. धीरे धीरे कई लोगों के चेहरे से मुखौटे उतरते नजर आएंगे. इन प्रतिकूल और कटु परिस्थितियों में खुद को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी की मदद से पुराने कार्यों को पूरा कर सकते है.

प्रियजनों और मित्रों के साथ व्यवसाय को शुरू करने की योजना बना रहे है. पूर्व में की गई मेहनत का अच्छा प्रतिफल मिल सकता है. जीवन की किसी कठिन परिस्थिति का अंत सामने ही है. प्रिय के साथ रिश्ते खत्म हो सकते है. ये ऐसा रिश्ता बना चुका है. जिसे मजबूरी में अभी तक निभाते आए है. आने वाले परिवर्तन सकारात्मक हो सकते है. इस बात का विश्वास किया जा सकता है. 

स्वास्थ्य : पीठ दर्द को लेकर लंबे समय से परेशान हो सकते हैं. वाहन चलाते समय या कोई भरी चीज दर्द उठाते समय सावधानी रखें. 

सम्बंधित ख़बरें

संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है
धन कमाने के नए साधन ढूंढ सकते हैं, फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें
नया घर या नया वाहन खरीदने पर विचार कर सकते हैं, संपत्ति से लाभ होगा
जीवन में नया बदलाव महसूस करेंगे, नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि होगी
रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, कुछ जमापूंजी निवेश कर सकते हैं

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही हैं. किसी से कर्ज ले सकते हैं. 

रिश्ते :करीबी रिश्तों से विश्वास उठ सकता है. इस समय सोच को बदलने का प्रयास करें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement