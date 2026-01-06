Vrishabh Tarot Rashifal 6 January 2026: आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, किसी से कर्ज ले सकते हैं

वृषभ (Taurus):-

Cards :- Ten of Swords

जो भी परिवर्तन इस समय जीवन में आ रहा है. उसको स्वीकार करें. किसी करीबी व्यक्ति के स्वभाव का दोगलापन सामने आ सकता हैं. ये प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण नजर आएगा. किसी व्यक्ति पर किया अतिविश्वास आर्थिक संकट में फंसा सकता है. धीरे धीरे कई लोगों के चेहरे से मुखौटे उतरते नजर आएंगे. इन प्रतिकूल और कटु परिस्थितियों में खुद को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी की मदद से पुराने कार्यों को पूरा कर सकते है.

और पढ़ें

प्रियजनों और मित्रों के साथ व्यवसाय को शुरू करने की योजना बना रहे है. पूर्व में की गई मेहनत का अच्छा प्रतिफल मिल सकता है. जीवन की किसी कठिन परिस्थिति का अंत सामने ही है. प्रिय के साथ रिश्ते खत्म हो सकते है. ये ऐसा रिश्ता बना चुका है. जिसे मजबूरी में अभी तक निभाते आए है. आने वाले परिवर्तन सकारात्मक हो सकते है. इस बात का विश्वास किया जा सकता है.

स्वास्थ्य : पीठ दर्द को लेकर लंबे समय से परेशान हो सकते हैं. वाहन चलाते समय या कोई भरी चीज दर्द उठाते समय सावधानी रखें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही हैं. किसी से कर्ज ले सकते हैं.

रिश्ते :करीबी रिश्तों से विश्वास उठ सकता है. इस समय सोच को बदलने का प्रयास करें.

---- समाप्त ----