आज 24 जनवरी 2026 वृष राशिफल: वृषभ राशि वाले विभिन्न विषयों में उत्साह दिखाएंगे, कामकाजी विकास पर बल रहेगा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 24 January 2026, Taurus Horoscope Today: पद प्रभाव बेहतर बना रहेगा. मित्र मददगार रहेंगे. प्रबंधन में प्रभाव बढ़ाएंगे. प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा.

वृष - आर्थिक अनुकूलता में वृद्धि बनी रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. लोगों का भरोसा जीतेंगे. लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. जिम्मेदारों से भेंट बढ़ाएंगे. पेशेवर कार्यों व अनुबंधों में उत्साह दिखाएंगे. लेनदेन में सकारात्मकता बनी रहेगी. भेंट में सहज संकोच दूर होगा. पद प्रभाव बेहतर बना रहेगा. मित्र मददगार रहेंगे. प्रबंधन में प्रभाव बढ़ाएंगे. प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में लाभ एवं संवार बनाए रहेंगे. विभिन्न विषयों में उत्साह दिखाएंगे. उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे. संकोच दूर होगा. विविध कार्यां में गति आएगी. कार्यविस्तार के प्रयास बल पाएंगे.

धन संपत्ति- अधिकारीवर्ग का सानिध्य बनाए रखेंगे. कामकाजी विकास पर बल रहेगा. वित्त प्रबंधन का लाभ लेंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. वार्ताएं सफल होंगी. लंबित मामलों में सक्रियता आएगी.

प्रेम मैत्री- मन की बात ध्यान से सुनेंगे. इच्छित वातावरण का लाभ उठाएंगे. स्वजनों के हितों को बढ़ाएंगे. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. संवाद में सफलता मिलेगी. रिश्तों में सहजता बनी रहेगी. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. संबंधों में गरिमा गोपनीयता का ध्यान रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. कार्यशैली संवरेगी. उत्साह मनोबल रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धि बढ़ेगी. सहयोग की भावना रखेंगे.

शुभ अंक : 6 और 8

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल तिलहन व काली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. जल्दी उठें.

