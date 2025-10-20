आज 20 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: दिवाली पर आज वृषभ राशि वालों का दिन बीतेगा अच्छा, पेशेवर निसंकोच आगे बढ़ेंगे

वृष - मित्रों व परिचितों से भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर फोकस बना रहेगा. सहकर्मियों का विश्वास जीतेंगे. वादा व वचन निभाएंगे. पेशेवर निसंकोच आगे बढ़ेंगे. उत्साह और विश्वास से भरे रहेंगे. अवसर पर अपनी बात रखेंगे. शिक्षा संस्कार बेहतर बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में आगे रहेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे. मित्रों के साथ सुखद पल बिताएंगे. निजी मामलों में शुभता बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक लेनदेन में उच्चस्थिति बनी रहेगी. लक्ष्य समय पर पूरा कर लेने पर जोर होगा. कामकाजी मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. सभी प्रभावित होंगे. कला कौशल से काम निकालेंगे. विविध कार्यों को गति देंगे.

धन संपत्ति- लेनदेन में अपेक्षित स्थिति रहेगी. कारोबारी प्रतिस्पर्धा में बेहतर करेंगे. समकक्षों का सहयोग पाएंगे. रुटीन पर ध्यान देंगे. विभिन्न मामले बनेंगे. बहस विवाद टालेंगे. वित्तीय मामलों में सतर्कता बढ़ाए रहेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह में विश्वास बढेगा. मित्रों का साथ निभाएंगे. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. संबंधों पर जोर देंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. मन के मामलों में पहल और उत्साह बनाए रखेंगे. रिश्तों में विश्वास दिखाएंगे. प्रियजनों को समय देंगे. भावनात्मकता मामलों में बेहतर रहेंगे. आत्मविश्वास से पक्ष रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संवेदशीलता बनाए रहेंगे. सक्रियता रखेंगे. मनोबल ऊंचा होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. बड़ों की सुनेंगे. दिनचर्या संवार पाएगी. सभ्यता संस्कार बढ़ेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 2 3 6

शुभ रंग : पर्ल व्हाइट

आज का उपाय : स्वास्थ्य संवार व व्यक्तित्व श्रंगार पर बल दें. रूपचतुदर्शी के व्रत नियम का पालन बनाए रखें. आज्ञाकारिता रखें.

---- समाप्त ----