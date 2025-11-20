scorecardresearch
 

आज 20 नवंबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वाले उपलब्ध अवसरों भुनाने का प्रयास करेंगे, पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 20 November 2025, Taurus Horoscope Today: नेतृत्व बल पाएगा. साझा विषयों पर फोकस रहेगा. करियर व्यापार में आवश्यक गति रखेंगे. निर्णय लेने में उत्साह दिखाएंगे. टीम संवारने में मदद मिलेगी.

वृष - उद्योग कार्यों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. दाम्पत्य जीवन में भरोसा और प्रेम बढ़ेगा. विभिन्न विषयों में योजना बनाकर लक्ष्य साधेंगे. नेतृत्व बल पाएगा. साझा विषयों पर फोकस रहेगा. करियर व्यापार में आवश्यक गति रखेंगे. निर्णय लेने में उत्साह दिखाएंगे. टीम संवारने में मदद मिलेगी. कार्यक्षमता का विकास होगा. महत्वपूर्ण मामलों में अनुकूलता बढ़ेगी. मित्रता संवार पर रहेगी. सामूहिक प्रयत्न बेहतर होंगे. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. सफलता प्रतिशत संवरेगा.

नौकरी व्यवसाय- उपलब्ध अवसरों भुनाने का प्रयास रहेगा. करियर व्यापार में प्रभावी परिणाम पाएंगे. साझीदारी के मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवर उपलब्धियां बढ़ेंगी. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रयासों में गति आएगी. लाभ प्रतिशत में सुधार आएगा. पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएंगे. जिम्मेदारियां को बखूबी निभाएंगे. लक्ष्य साधने में सफल होंगे. भूमि भवन के कार्यों को तेजी से पूरा करेंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार में सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे. स्वजनों व करीबियों का भरोसा जीतेंगे. परस्पर सुखद समय बिताएंगे. रिश्तों में सुधार लाएंगे. अपनी बात मजबूती से कह सकेंगे. भावनात्मक विषयों में स्पष्टता रखेंगे. पारिवारिक मामलों में बेहतर रहेंगे. निर्णय ले पाएंगे. संबंध घनिष्ठ होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था बनाए रखेंगे. परिजन सहायक होंगे. सहकारिता और तालमेल बढ़ा रहेगा. सेहत के प्रति लापरवाही न दिखाएं. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 2 3 4 और 6

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. प्रबंधन बढ़ाएं.

