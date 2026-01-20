आज 20 जनवरी 2026 वृष राशिफल: मंगलवार के दिन वृषभ राशि वालों के प्रेम स्नेह के मामले होंगे मजबूत, अवसरों का लाभ उठाएंगे

वृष - सभी क्षेत्रों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. भाग्य पक्ष की मजबूती का लाभ उठाएंगे. पेशेवरों का भरोसा बढ़ेगा. आशंकाओं से मुक्त बने रहेंगे. प्रबंधन जिम्मेदारी उठाएंगे. कार्ययोजनाएं संवरेंगी. अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. सबसे मेलजोल रखेंगे. आस्था अध्यात्म बढ़त पर रहेगा. सामाजिक विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. संपर्क संचार तंत्र मजबूत रहेगा. चर्चाओं में सफल रहेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. मनोरंजन में रुचि रहेगी.
नौकरी व्यवसाय- अधिकतर मामले बेहतर बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठता बनाए रखेंगे. लंबी अवधि के मामले संवार पाएंगे. योग्यता प्रदर्शन में आगे बने रहेंगे. कारोबार में तेजी रहेगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे. साहस पराक्रम बढ़ेगा.
धन संपत्ति- अपेक्षित वित्तीय लाभ उत्साहित रखेगा. महत्वपूर्ण विषय गति लेंगे. नवयोजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा होगी. सभी का सहयोग मिलेगा. सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे. विविध कार्यों को गति देंगे.
प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में सहजता बनाए रहेंगे. प्रियजनों को ध्यान से सुनेंगे. समता सामंजस्य बढ़़ाएंगे. करीबियों में भरोसा बढ़ेगा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. बड़़प्पन रखेंगे. संबंधां में सकारात्मकता रखेंगे. रिश्ते बेहतर रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामले मजबूत बनाएंगे. स्वजनों संग भ्रमण पर जाएंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- अवसर बने रहेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. संपर्क और पराक्रम बल पाएगा. कार्य प्रदर्शन संवरेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. तेजी दिखाएंगे.
शुभ अंक : 2, 4, 6 और 9
शुभ रंग : कांसे के समान
आज का उपाय : भगवान श्रीराम के दूत और सब के मंगलकर्ता हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. धार्मिक यात्रा पर जाएं.