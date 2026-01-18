आज 18 जनवरी 2026 वृष राशिफल: संबंध मजबूत होंगे, मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी

वृष - भाग्य बल से सभी कार्य सधेंगे.प्रबंधन के प्रयासों में तेजी आएगी.अवसरों को बढ़ावा देगा.मौके भुनाने में आगे रहेंगे.शुभ कार्योंं में वृद्धि बनी रहेगी.आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहेंगे.परिस्थितियां सकारात्मक और प्रभावशाली बनी रहेंगी.अपनों का सहयोग पाएंगे.सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा.नीति नियम निरंतरता से आगे बढ़ेंगे.कामकाज साधारण से अच्छा रहेगा.जनकल्याण के कार्योंं से जु़डेंगे.सफलता का प्रतिशत बुलंद रहेगा.
नौकरी व्यवसाय- कार्योंं में धैर्य बनाए रखेंगे.परिस्थितियां इच्छित बनी रहेंगी.पेशेवर नियंत्रण बनाए रखेंगे.सामंजस्यता को बल मिलेगा.मेलजोल बढ़ाने का प्रयास रहेगा.मामले पक्ष में रहेंगे.लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.
धन संपत्ति- आर्थिकी मजबूत बनी रहेगी.साख में वृद्धि होगी.जिम्मेदारों से स्पष्टता से बात रखेंगे.जोखिम लेने की भावना बढ़ेगी.महत्वपूर्ण चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे.दीर्घकालिक योजनाओं एवं अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे.
प्रेम मैत्री- अपनों से संपर्क संवाद बढ़ाएंगे.अपनेपन का भाव बढ़ा रहेगा.मन की बात कहेंगे.रिश्तों में उत्साहित रहेंगे.प्रेम और विश्वास को बल मिलेगा.रिश्तों को निभाएंगे.विनम्र और मितभाषी रहेंगे.निजी विषयों पर फोकस रहेगा.संबंध मजबूत होंगे.मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी.अपनों का ख्याल रखेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- कमतर लोगों व बातों को नजरअंदाज करें.स्मार्ट वर्किग बढ़ाएंगे.स्वास्थ्य में सुधार बना रहेगा.खानपान सात्विक रखेंगे.मनोबल बढ़ेगा.
शुभ अंक : 2 6 और 9
शुभ रंग : श्वेत
आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें.ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें.मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें.यात्रा बढ़ाएं.