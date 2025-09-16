scorecardresearch
 

आज 16 सितंबर 2025 वृष राशिफल: बचत पर ध्यान देंगे, बैंकिग पर जोर रखेंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 16 September 2025, Taurus Horoscope Today: जीवन आनंदमय रहेगा.स्वास्थ्य व व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे.रुटीन को बेहतर रखेंगे.सक्रियता से आगे बढ़ेंगे.विनम्रता रहेगी.साहस सामंजस्य बनाए रखेंगे.

वृष - घर परिवार में अपनों का आना बढ़ेगा.अतिथि सत्कार में आगे रहेंगे.खुशियों को बढ़ावा मिलेगा.परिजनों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे.सभी का समर्थन पाएंगे.आपसी विश्वास बढ़ेगा.मौके पर राय रखेंगे.परस्पर सहयोग को बढ़ेगा.व्यर्थ की बातों से बचें.प्रबंधन प्रशासन बढ़ाएंगे.जीवन आनंदमय रहेगा.स्वास्थ्य व व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे.रुटीन को बेहतर रखेंगे.सक्रियता से आगे बढ़ेंगे.विनम्रता रहेगी.साहस सामंजस्य बनाए रखेंगे.मनोबल ऊंचा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में शुभता रहेगी.अनुकूलता का लाभ उठाएंगे.वाणिज्यिक मामलों में निरंतरता रखेंगे.वचन के पक्के रहेंगे.कारोबार में शुभता बढ़ेगी.जिम्मेदारी बढ़ेगी.

धन संपत्ति- धनसंपत्ति के मामलों पर फोकस बना रहेगा.हितलाभ में वृद्धि होगी.नियम अनुशासन बनाए रखेंगे.अनुशासन बनाए रखेंगे.उधार देने से बचेंगे.बचत पर ध्यान देंगे.बैंकिग पर जोर रखेंगे.

प्रेम मैत्री- परिजन प्रसन्न रहेंगे.अतिथि आगमन बना रहेगा.संपर्क संवाद बनाए रखेंगे.बड़प्पन बढ़ाएंगे.प्रियजनों को मान सम्मान रखेंगे.संस्कारां पर बल देंगे.मित्रगण सहयोगी होंगे.भावनात्मक चर्चा से जुड़ेंगे.रक्त संबधों को ऊर्जा मिलेगी.वाणी व्यवहार में बेहतर रहेंगे.संवाद में पहल का भाव रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संवेदनशीलता बढ़ेगी.खानपान संवारेंगे.कामकाज में प्रभावी रहेंगे.निजी प्रयास बनेंगे.स्वास्थ्य संवार लेगा.उत्साह मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 6 7 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : पितृपूजन बनाए रखें.विधिवत् अर्घ्य तर्पण अर्पित करें.ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप बढ़ाएं.आदरभाव रखें.

---- समाप्त ----
