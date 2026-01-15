scorecardresearch
 
आज 15 जनवरी 2026 वृष राशिफल: मकर संक्रांति पर वृषभ राशि वाले कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे, लक्ष्य पर जोर बनाए रखेंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 15 January 2026, Taurus Horoscope Today: परस्पर विश्वास रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचें. व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेंगे. विनम्रता से काम निकालेंगे. सहजता सरलता से आगे बढ़ेंगे. लोगों से तालमेल बढ़ाएंगे.

वृष - सबको सहयोग करने और साझीदारी बढ़ाने का भाव रहेगा. सहजता व सहकार से उद्योग व्यापार को गति देंगे. आर्थिक सफलताएं प्राप्त करेंगे. लक्ष्य पर जोर बनाए रखेंगे. परिवार में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग से कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचें. व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेंगे. विनम्रता से काम निकालेंगे. सहजता सरलता से आगे बढ़ेंगे. लोगों से तालमेल बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में सकारात्मकता रहेगी. लाभ के अवसर और उत्साह बने रहेंगे. संतुलित गति से आगे बढ़ेंगे. जरूरी कार्या को लंबित रखने से बचेंगे. समय प्रबंधन बेहतर बना रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष मजबूत बना रहेगा. महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होंगी. कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. सबकी सीख सलाह से निर्णय लेंगे. तात्कालिक विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. खर्च संतुलित रहेगा.

प्रेम मैत्री- अपनों से स्नेह और भावनात्मकता बढ़ाएंगे. प्रियजनों से नजदीकी बढ़ेगी. व्यक्तिगत पक्ष मजबूत रखेंगे. संबंधों को महत्व देंगे. मित्रगण साथ सहयोग बनाए रहेंगे. रिश्ते सामान्य बने रहेंगे. सहनशीलता रखेंगे. परिवार के लोग सहयोग बनाए रहेंगे. आपसी परामर्श से कार्य करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अन्य के उकसावे में आने से बचेंगे. संपर्क संवाद में सहज रहेंगे. सहजता से कार्य करें. स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा. उत्साह दिखाएंगे.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : जगत्पिता भगवान श्रीहरि विष्णु और देवीं मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सतर्कता रखें.

