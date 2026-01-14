आज 14 जनवरी 2026 वृष राशिफल: वाणिज्यिक प्रयासों में तेजी लाएंगे, बचत व लाभ में वृद्धि होगी

वृष- टीम और परस्पर अनुशासन पर बल बनाए रखें. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. मित्रों से संबंध मजबूत होंगे. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. आपसी समझ बूझ से कार्य करेंगे. बहस से बचेंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाएंगे. पूर्व मामले उभर सकते हैं. विरोधी सक्रियता रखेंगे. बड़ों के सानिध्य पर जोर देंगे. सहकारिता के कार्यों को गति मिलेगी. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. तेजी का प्रयास बनाए रखेंगे. कार्य विस्तार की योजनाएं गति लेंगी.

नौकरी व्यवसाय- साझा योजनाओं में स्पष्टता बनाए रखेंगे. वचन पालन बढ़ाएंगे. कार्यगति संवार पर बनी रहेगी. व्यापार में पेशेवर प्रयास गति लेंगे. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. करीबियों का साथ बढ़ेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में उत्साह बनाए रहेंगे. भूमि भवन के मामलों में पहल करेंगे. उद्यम की स्थापना में रुचि रहेगी. वित्तीय एवं वाणिज्यिक प्रयासों में तेजी लाएंगे. बचत व लाभ में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- मन के रिश्ते मजबूत होंगे. करीबियों से सुख बांटेंगे. महत्वपूर्ण सूचना पाएंगे. नकारात्मक विचारों पर अंकुश रखेंगे. निजी विषयों में धैर्य से आगे बढ़ेंगे. चर्चा संवाद में विनम्रता रखेंगे. मन के मामलों में बड़प्पन दिखाएंगे. निजी संबंध प्रभावित रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों पर जोर रहेगा. मित्रों का सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- विश्वास से आगे बढ़ेंगे. खानपान में संतुलन रहेगा. वाणी व्यवहार संवारेंगे. मनोबल रखेंगे. सात्विकता पर जोर देंगे. सतर्कता रहेंगे. स्वास्थ्य पर संवेदनशील रहेंगे.

शुभ अंक : 5 6 और 7

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : ऊर्जा के अधिष्ठाता भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. तिल तिलहन और काली वस्तुओं का दान करें. श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. व्यवस्था पर ध्यान दें. विनम्रता रखें.

