आज 13 नवंबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वालों का नौकरीपेशा रहेगा अच्छा, रिश्तों में आपसी विश्वास बनाए रखेंगे

वृष - घर में वक्त बिताने का भाव रहेगा. परिवार से करीबी बढ़ाएंगे. भव्य वाहन व घर की अभिलाषा को बल मिलेगा. निजी मामलों में प्रभावी रहेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. भावुकता पर नियंत्रण रखेंगे. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. हर्ष आनंद से रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव की प्राप्ति हो सकती है. करियर व्यापार में सफल होंगे. वरिष्ठों का सानिध्य बढ़ाएं. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. परिजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. प्रबंधन पक्ष सहयोगी रहेगा. सबसे बनाकर चलें. करियर संवार पाएगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर उम्मीदों को बनाए रखेंगे. सफलता का प्रतिशत सहज रहेगा. कारोबारी स्थितियां पूर्ववत् रहेंगी. अफवाहों पर भरोसा न करें. सभी क्षेत्रों में निरंतरता रहेगी. कला कौशल में बेहतर होंगे. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण विषय संवरेंगे. वित्तीय पक्ष मजबूत बना रहेगा. अधिकारी वर्ग सहकार बढ़ाएंगे. विविध कार्यों में गति बनी रहेगी. प्रयास बनाए रखेंगे. जांच पड़ताल के बिना मिसी पर भरोसा न करें. लाभ में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- अपनी बात कहने की जल्दबाजी में अपनों के साथ असहज स्थिति को निर्मित न होने दें. मन के मामलों में धैर्य रखें. घर परिवार को समय देंगे. रिश्तों में आपसी विश्वास बनाए रखेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. चर्चा में प्रभावी रहेंगे. प्रेम स्नेह बढ़ेगा. बहस विवाद से बचेंगे. विनम्रता से काम लें.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी विषयों पर फोकस बढ़ा रहेगा. साज संवार पर ध्यान देंगे. विनय विवेक से कार्य करें. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें. मितभाषी रहें. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 3 4 और 6

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : भगवान विष्णु और लक्ष्मीजी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान करें. मिष्ठान्न बांटें. सरल हृदय के बने रहें.

