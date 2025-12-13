आज 13 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: मेष राशि वाले कामकाजी मामलों में आगे रहेंगे, प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे

वृष - दोस्तों के साथ सहज चर्चा संवाद में शामिल होंगे. बड़ों की आज्ञा और अनुशासन बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रयास फलेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर रहेगा. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. सक्रियता साहस से आगे बढ़ेंगे. बौद्धिक कार्यों में तेजी बढ़ाएंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. सभी क्षेत्रों में इच्छित जगह बनाए रखेंगे. प्रेम में सफल होंगे. मन के मामले बनेंगे. साथी बढ़ेंगे. करीबियों के संग भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. मनभेद व मतभेद दूर होंगे. परिवार में सुख सौख्य बढ़ेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण कार्य साधेंगे. फोकस बेहतर बना रहेगा. कामकाजी मामलों में आगे रहेंगे. प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. उत्साह से काम कलेंगे. विभिन्न प्रयासों में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक लाभ संवरेगा. सफलता का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. वित्तीय मामलों में उम्दा स्थिति रहेगी. कार्यों सक्रियता दिखाएंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. साख सम्मान रखेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामले मधुर बने रहेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. मित्रों से भेंट होगी. परिजनों का परस्पर भरोसा बढ़ेगा. संबंधों में मजबूती आएगी. सूझबूझ और सामंजस्य से रखेंगे. भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे. संबंधों को बखूबी संवारेंगे. चर्चा संवाद बढ़ाने में सफल रहेंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सीख सलाह बनाए रखेंगे. उत्साह से आगे बढ़ेंगे. खानपान पर संवार पाएगा. नपातुला जोखिम उठाएंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 4 6 और 8

Advertisement

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : महावीर हनुमानजी की वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहयोग सहकार बढ़ाएं.

---- समाप्त ----