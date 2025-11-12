scorecardresearch
 

Feedback

आज 12 नवंबर 2025 वृष राशिफल: अपनों को समय दें, उधार से बचें

Aaj ka Vrishabh Rashifal 12 November 2025, Taurus Horoscope Today: बड़ों का भरोसा बनाए रखें. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. प्रबंधन मजबूत बनाएंगे. औद्योगिक प्रयासों में तेजी रहेगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

कुंभ- सेवा संबंधी कार्यों से जुड़ी योजनाएं गति लेंगी. धैर्य व अनुशासन बनाए रखें. कार्यक्षेत्र में सतर्कता बनाए रखें. विपक्ष की सक्रियता रह सकती है. लेनदेन में स्पष्टता रखें. उधार से बचें. पेशेवरता और अनुशासन बढाएंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. बजट के अनुसार आगे बढ़ेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. तर्कशील व्यवहार रखें. सबसे बनाकर चलें. सेवा कार्यों में गति बनी रहेगी. कामकाज में लोभ प्रलोभन से बचेंगे. नीति नियमों में सजग रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य से आगे बढ़ें. बड़ों का भरोसा बनाए रखें. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. प्रबंधन मजबूत बनाएंगे. औद्योगिक प्रयासों में तेजी रहेगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. साझा कार्यों को गति देंगे.


धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में सामान्य स्थिति रहेगी. बजट पर अंकुश बनाए रखें. कार्यों को लंबित न रखें. भूमि भवन से संबंधी मामलों में जल्दबाजी न करें. वाण्ज्यिक विषयों में सजगता बढ़ाएं. ठगों से बचाव रखें.

सम्बंधित ख़बरें

वृषभ: आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, व्यापार में स्थिति सुधरेगी 
सावधानी बरतेंगे, इच्छित जगह बनाएंगे 
धन लाभ का योग है, शुभ रंग होगा भूरा 
फोकस बनाए रखेंगे,कार्यगति बेहतर रहेगी 
वृष: धन लाभ का योग है, रुके हुए काम पूरे करने का दिन है 

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सुधार बना रहेगा. परिवार में सकारात्मकता बनाए रखें. मन की बात कहने में जल्दबाजी नहीं दिखाएं. अवसर का इंतजार करें. अपनों को समय दें. भेंट मुलाकात का सम्मान करें. व्यवहार में संतुलन बढ़ाएं. प्रेम और स्नेह के प्रयास बने रहेंगे. सामंजस्य व समझदारी से आगे बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी मामलों में सहनशील रहें. दिखावे में नहीं आएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. स्पष्टता बढ़ाएंगे. उत्साह मनोबल उूंचा होगा. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 3 5 और 8    

शुभ रंग : मोरपंख के समान

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान की माला और दूब चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. बहकावे में न आएं. मितभाषी रहें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement