आज 10 जनवरी 2026 वृष राशिफल: सभी का भरोसा बनाए रखेंगे, लाभ में वृद्धि होगी

वृष - करियर कारोबार में तेजी और तैयारी पर जोर होगा.मित्र संबंधों में तालमेल बढ़ेगा.लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे.शैक्षिक गतिविधियों पर जोर देंगे.सकारात्मकता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी.आर्थिक विषयों में आगे रहेंगे.कला कौशल संवार पर रहेगा.स्वजनों से मतभेद दूर होंगे.घर परिवार में सुख सौख्य सहजता बढ़ेगी.बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे.व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा.साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे.सहकार भावना बढ़ेगी.
नौकरी व्यवसाय- पेशेवर इच्छित परिणाम पाएंगे.कामकाज में उचित जगह बनाए रखेंगे.व्यवस्था मजबूत बनाएंगे.योजनानुसार कार्य करेंगे.करियर कारोबार में निसंकोच आगे बढ़ेंगे.शुभ समाचार मिलेंगे.धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में वांछित उपलब्धियां उत्साहित रखेंगी.वित्तीय विषयों में सक्रियता बढे़गी.भेंटवार्ताओं में सफल होंगे.विभिन्न कार्य सक्रियता से आगे बढ़ाएं.सभी का भरोसा.लाभ में वृद्धि होगी.
प्रेम मैत्री- निजी मामलों में मिठास घुली रहेगी.परिवार के अनुभवियों से सीख सलाह लेंगे.साख सम्मान बनाए रखेंगे.मित्रों से भेंट होगी.परस्पर भरोसा बढ़ा रहेगा.संबंधों में मजबूती आएगी.साहस दिखाएंगे.सूझबूझ और सामंजस्य से रखेंगे.भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.मन के रिश्तों को संवारेंगे.प्रिय से जरूरी बात कहेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे.जोखिम उठाएंगे.मेलजोल बढ़ाएंगे.कार्यगति तेज बनी रहेगी.उच्च मनोबल बनाए रखेंगे.खानपान पर संवरेगा.
शुभ अंक : 6 और 8
शुभ रंग : सिल्वर
आज का उपाय : महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें.शनिदेव का स्मरण बनाए रखें.तेल तिलहन व संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं.प्रशिक्षण बढ़ाएं.