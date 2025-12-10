आज 10 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वालों को प्राप्त होगा अपनों का साथ, प्रेम स्नेह के प्रदर्शन में धैर्य रखें

वृष - बड़ों की आज्ञा अनुपालन बनाए रखें. अपनों से विनय विवेक से पेश आएं. कार्य व्यापार में गति लाएंगे. प्रबंध कार्यों पर जोर देंगे. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. पैतृक पक्ष से जुड़े कार्यों में गति आएगी. अपनों के साथ मेल मुलाकात में सहज बने रहें. जरूरी योजनाएं गति लेंगी. लोगों से तर्क व बहस से बचें. घर परिवार में स्थिति सामान्य रहेगी. भावनात्मक असहजता बनी रह सकती है. सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. जिद व अहंकार में न आएं. कामकाज संतुलित रखें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. सफलता प्रतिशत बढ़ा रहेगा. लेनदेन में अन्य पर जल्द भरोसा न करें. लोभ प्रलोभन में न आएं. सभी क्षेत्रों में निरंतरता रहेगी. कला कौशल में बेहतर होंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक विषय संतुलित रहेंगे. अधिकारी वर्ग सहयोग बढ़ाएंगे. विविध कार्यों में गति आएगी. वित्तीय प्रयास बनाए रखेंगे. उचित पड़ताल के बिना औरों पर भरोसा न करें. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद में उतावली न दिखाएं. प्रेम स्नेह के प्रदर्शन में धैर्य रखें. घर में सामान्य वातावरण बना रहेगा. भ्रमण पर जाएंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. रिश्ता संवार पर रहेगा. प्रियजनों से भेंट होगी. घर परिवार में अन्यजनों से अधिक अपेक्षाएं न रखें. जरूरी सूचना मिलेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- रिश्तों में विश्वास बनाए रहेंगे. सुख सौख्य साझा करेंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. स्वजनों को सरप्राइज कर सकते हैं.

शुभ अंक : 4 5 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. सहज बनें.

