scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 7 जनवरी 2026 वृष राशिफल: वृषभ राशि वालों का व्यक्तिगत विषयों पर रहेगा फोकस, करें ये खास उपाय

Aaj ka Vrishabh Rashifal 7 January 2026, Taurus Horoscope Today: लोगों की बातों में आने से बचेंगे. व्यक्तिगत विषयों में संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी. भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति संभव है. भावावेश में नहीं आएंगे. करियर व्यापार में सफल होंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहें.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष - परिवार के लोगों की बात को ध्यान से सुनें. घरेलु मामलों में अनुकूलता का प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. जिम्मेदारों का सानिध्य बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. वरिष्ठों से तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. निजी विषयों में रुटीन बेहतर बनाए रहेंगे. पेशेवरों का समर्थन पाएंगे. लोगों की बातों में आने से बचेंगे. व्यक्तिगत विषयों में संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी. भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति संभव है. भावावेश में नहीं आएंगे. करियर व्यापार में सफल होंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहें.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार संतुलित गति से आगे बढ़ेगा. जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे. नियम कानून बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. प्रबंधन पर जोर बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति - भवन वाहन के प्रयास बल पाएंगे. आर्थिक प्रयासों में जल्दबाजी न दिखाएं. वित्तीय व्यवहार पर अंकुश रखें. सूझबूझ से लाभ संवारें. कामकाज अच्छा रहेगा. बड़प्पन की सोच बनाए रखें.

सम्बंधित ख़बरें

Taurus daily health and lucky color update
वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
लाभ के अवसर बढ़ेंगे, कार्य विस्तार के विषयों में रुचि रखेंगे
प्रोफेशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, मेहनत का फल मिलेगा
शुभ सूचनाएं प्राप्त हांगी, सुविधाओं में वृद्धि होगी
आपका सम्मान बढ़ेगा, धन लाभ का योग है

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे. प्रियजनों की इच्छा का सम्मान करेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. सगे संबंधियों को समय देंगे. जरूरी बातें कहने में धैर्य दिखाएंगे. रिश्तों में विश्वास बनाए रखेंगे. मित्रों से भेंट होगी. जिद व अहंकार न दिखाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- वादविवाद टालें. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी. स्वयं पर फोकस रहेगा. स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे. मितभाषी रहेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 5, 6, 7 और 9

Advertisement

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : देवताओं में अग्रपूज्य एवं बुद्धि और समृद्धि के दाता सिद्धीविनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. बहकावे से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement