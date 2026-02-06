आज 6 फ़रवरी 2026 वृष राशिफल: करियर कारोबार आगे बढ़ेंगे, कार्यक्षमता में वृद्धि होगी

वृष - स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. सूझूझ औा परिश्रम से आगे बढ़ेंगे. करियर व्यवसाय में रुटीन संवार पर रहेगा. कमतर बातों को अनदेखा करेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंंगे. अध्ययन अध्यापन में रुचि रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. शुभ समय को भुनाएंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में रुचि दिखाएंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. करियर कारोबार आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. उचित अवसर भुनाएंगे. ऊर्जा और उत्साह बनाए रखेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक मामलों में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. कार्यप्रबंधन संवरेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. पेशेवरों से मेलजोल में सहज रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में अधिक समय दें.



धन संपत्ति- आर्थिक हितलाभ बढ़ा हुआ रहेगा. करियर में अवसर बढ़ेंगे. सफलता प्रतिशत बेहतर बना रहेगा.योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. व्यवस्था व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. विविध वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे.

प्रेम मैत्री- मित्रों का खुशियों को बढ़ाएगा. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. शुभचिंतकों से भेंट हा़ेगी. प्रेम संबंधों में सुखद पल बनेंगे. जरूरी चर्चाओं को आगे बढ़ाने में सफल होंगे. प्रिय से भेंट अवसर बनेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. अनुकूलन बढ़ेगा. अपनों की जरूरतों को समझेंगे. प्रभावशाली बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- फोकस बढ़ेगा. आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. बड़ों का अनुसरण बढ़ाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. उच्च मनोबल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा होगा.

शुभ अंक : 6 और 9

शुभ रंग : ओपल कलर

आज का उपाय : आदिशक्ति देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. सीख सलाह बनाए रखें. सीखने पर जोर दें.

---- समाप्त ----