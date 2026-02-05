आज 5 फ़रवरी 2026 वृष राशिफल: जोखिम लेने से बचें, करना होगा ये एक काम

वृष - परिचितों से सहज संवाद बेहतर बना रहेगा. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. स्वजनों संग खुशियां साझा करेंगे. विवेक विनम्रता और वरिष्ठों की आज्ञा अनुसरण बनाए रखेंगे. शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. परिवार के साथ समय बिताएंगे. चहुंओर सकारात्मकता रहेगी. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर होगा. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. विवेक विनम्रता बनाए रहेंगे. तेजी रखेंगे.



नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में संपर्क संवाद बढ़ेगा. सहज संकोच दूर होगा. कामकाज की गति बेहतर रहेगी. पेशेवर साथियों से मेलजोल बढ़ेगा. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे.



धन संपत्ति- अधिकतर आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. लाभपक्ष उछाल पर रहेगा. पेशेवर संवाद बल पाएंगे. साहस से कार्य बनाएंगे. विभिन्न मामलों में उत्साह दिखाएंगे. साथियों में सहकार बना रहेगा. जोखिम न लें.

प्रेम मैत्री- प्रिय की खुशी बढ़ाएंगे. रिश्ते निभाने में सफल होंगे. मित्रों के साथ यात्रा व मनोरंजन के मौके बनेंगे. आसपास का माहौल उूर्जामय बनाए रखेंगे. जरूरी बात करीबियों से साझा करेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. करीबियों को समय देंगे. सबका साथ बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- मूल शिक्षा पर जोर रहेगा. व्यक्तित्व निखरेगा. कार्यशैली बेहतर बनाएंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. सेहत अच्छी रहेगी.



शुभ अंक : 3 5 6 और 8

शुभ रंग : क्रीम कलर



आज का उपाय : जगत के स्वामी श्रीहरि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं दान दें. उत्साह रखें.



