आज 4 फ़रवरी 2026 वृष राशिफल: सोचकर पक्ष रखें, पहल करने से बचें

Aaj ka Vrishabh Rashifal 4 February 2026, Taurus Horoscope Today: घर व वाहन लेने की योजना बल पाएगी. सुखकर वस्तुओं की खरीदी संभव है. जरूरत की सूची बनाएंगे. सौदेबाजी पक्ष में बनेगी. पहल करने से बचें.

वृष - प्रबंधन में सफलता पाएंगे. वाणिज्यिक लाभ का प्रतिशत संवरेगा. घर परिवार में रुचि दिखाएंगे. सुविधा संसाधन बढ़ेंगे. बड़ों का सानिध्य रखेंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएंगे. अपनों को अनदेखा नहीं करें. निजी विषयों में रुचि बढ़ेगी. जरूरतों पर ध्यान देंगे. पारिवारिक मामलों में सहजता रहेगी. धैर्य से काम लें. स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. प्रतिक्रिया में विनम्रता रखें. अनुभवियों से सीख सलाह रखें. सजगता से आगे बढें़गे. स्वयं पर ध्यान देंगे. लंबित कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में सहजता बनाए रहें. विषयगत समझ बेहतर होगी. पेशेवर संबंधों में वृद्धि होगी. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. सहकार बनाए रखेंगे. पैतृक पक्ष मददगार बना रहेगा.

धन संपत्ति- घर व वाहन लेने की योजना बल पाएगी. सुखकर वस्तुओं की खरीदी संभव है. जरूरत की सूची बनाएंगे. सौदेबाजी पक्ष में बनेगी. अनुबंधों में स्मार्टनेस दिखाएंगे. सोचकर पक्ष रखें. पहल करने से बचें.

प्रेम मैत्री- घर से करीबी बढ़ेगी. परिवार में परस्पर आदर सम्मान बनाए रखें. प्रियजनों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. पूर्वाग्रह में आने से बचें. निजी मामलों में फोकस बढ़ेगा. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. परिजनों की सीख पर ध्यान दें. सहनशीलता बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यकारी गतिविधियां को बढ़ाएंगे. खानपान रुचिकर रहेगी. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. अपनों से होगी. निजी प्रदर्शन संवरेगा.

Advertisement


शुभ अंक : 4 5 6 7

शुभ रंग : चांदी के समान

आज का उपाय : रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. अहंकार न करें.

