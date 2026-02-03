scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 3 फ़रवरी 2026 वृष राशिफल: जिद जल्दबाजी में बात न रखें, अपनों की सीख सलाह से चलें

Aaj ka Taurus Rashifal 3 February 2026, Aries Horoscope Today:अचल संपत्ति के मामले सवरेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. खर्च पर अंकुश बनाए रखेंगे. योजनानुरूप आगे बढ़ेंगे. व्यवस्थागत समझ व स्पष्टता बढे़गी. वित्तीय विषय अपेक्षित रहेंगे.

Advertisement
X
Taurus Horoscope
Taurus Horoscope

वृष - अपनों के साथ धैर्य और विश्वास से आगे बढ़ें. प्रबंधकीय लाभ के अवसर बनेंग. आर्थिक कार्य व्यापार बेहतर रहेगा. लक्ष्य पाने में जल्दबाजी न दिखाएं. संबंधों को मजबूती मिलेगी. भवन वाहन के मामले हल होंगे. अति उत्साह और आवेश से बचें. परिवार के मामले पक्ष में बनेंगे. संबंधों में जल्दबाजी में निर्णय न लें. सामंजस्यता और अनुशासन रखें. विनम्रता पर जोर दें. बहस से बचाव रखेंगे. प्रबंधन प्रशासन के प्रयास गति पाएंगे. अपनों को सम्मान दें.
नौकरी व्यवसाय- जिम्मेदारों से सामंजस्यता बनाए रखेंगे. कामकाजी प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. कला कौशल पर जोर रहेगा. कामकाज में गंभीरता बढ़ाएंगे. करियर व्यवसाय में सहज सफलता मिलेगीं.

धन संपत्ति-  अचल संपत्ति के मामले सवरेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. खर्च पर अंकुश बनाए रखेंगे. योजनानुरूप आगे बढ़ेंगे. व्यवस्थागत समझ व स्पष्टता बढे़गी. वित्तीय विषय अपेक्षित रहेंगे.

प्रेम मैत्री- करीबियों से चर्चा में सहज रहें.ं बड़प्पन बनाए रखें. संपर्क संवाद का स्तर संवारें. भेंटवार्ता में रुचि बनी रहेगी. अपनों को सरप्राइज दे सकते हैं. भावनात्मक प्रदर्शन बल पाएगा. मन की बात में धैय रखें. जिद जल्दबाजी में बात न रखें. अपनों की सीख सलाह से चलें.

सम्बंधित ख़बरें

वृषभ: भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी
रुटीन बेहतर रखेंगे, निजी प्रदर्शन पर ध्यान देंगे
लोग आपके विचारों से प्रभावित होंगे, वाणी में विनम्रता रखने से लाभ होगा
वृष: धन लाभ का योग है, रुके हुए काम पूरे करने का दिन है
कार्य व्यापार अनुकूलन रहेगा, साहस पराक्रम से काम लेंगे

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य जांच बनाए रखें. स्वार्थ संकीर्णता त्यागें. बड़प्पन से काम लें. रहन सहन आकर्षक रहेगा. उत्साह बना रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : अंजनिसुत भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अहंकार न रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement