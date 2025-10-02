scorecardresearch
 

आज 2 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: दशहरा पर आज वृषभ राशि वाले व्यापार में पाएंगे सकारात्मक परिणाम, करियर सुधार पर रहेगा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 2 October 2025, Taurus Horoscope Today: आर्थिक लाभ संवार पर रहेगा. उचित ढंग से अपनी बात रखेंगे. पेशेवर उत्साहित बने रहेंगे. कार्य व्यापार में लाभ बढ़ेगा. दीर्घकालिक योजनाओं को संवारेंगे. आस्था और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे.

वृष - भाग्यकारी समय बना हुआ है. हर क्षेत्र में उन्नति और विस्तार के अवसर बनेंगे. यात्राओं को बल मिलेगा. सभी मामलों में सकारात्मकता बढ़ेगी. आर्थिक लाभ संवार पर रहेगा. उचित ढंग से अपनी बात रखेंगे. पेशेवर उत्साहित बने रहेंगे. कार्य व्यापार में लाभ बढ़ेगा. दीर्घकालिक योजनाओं को संवारेंगे. आस्था और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. बड़ों का समर्थन पाएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर करेंगे. उच्च शि़क्षा एवं प्रशिक्षण में अच्छा करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में उत्साह से आगे बढेंगे. लाभ की स्थिति बनी रहेगी. कारोबार में सक्रियता आएगी. चहुंओर प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा. कार्यगत लक्ष्य पाएंगे.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण कार्यों को गति मिलेगी. करियर सुधार पर रहेगा. महत्वपूर्ण सूचनाओं का संचार बढ़ेगा. कार्यविस्तार में सफल रहेंगे. जीत का मनोभाव बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक मामले सकारात्मक रहेंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में संवार बी रहेगी. करीबियों की बेहतरी के लिए प्रयास बनाए रखेंगे. अपनों से वादा निभाएंगे. भावनात्मक संबंध संवरेंगे. प्रिय से भेंट होगी. संबंधों में शुभता रहेगी. मन के मामले सकारात्मक रहेंगे. संवाद पक्ष में बनेंगे. घर में मिठास बनी रहेगी. व्यक्तिगत मामलों में सुधार आएगा.

स्वास्थ्य मनोबल- विभिन्न क्षेत्रों में सफलता पाएंगे. विविध अवसर बनेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. साहस सक्रियता से काम करेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 2 3 6

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : विजयादशमी पर भगवान राम के संघर्ष साहस और सत्य के प्रति आग्रह से शिक्षा लें. अहंकार पर स्वाभिमान की जीत का उत्सव मनाएं. धर्मकार्य करें.

