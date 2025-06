आज 22 जून 2025 का वृष राशिफल (Tauras Horoscope): वृषभ वाले विपक्ष से सतर्क रहें, न करें आज ये गलती

Vrishabh Rashifal 22 june 2025: बजट बनाकर चलेंगे. ढिलाई व लापरवाही से बचें. परिस्थितियां मिश्रित बनी रह सकती हैं. कार्य विस्तार के मामले गति लेंगे. वाणिज्यिक विषयों में सजगता बनाए रहें. अनुबंधों व न्यायिक विषयों में धैर्य दिखाएं. रिश्तों में सुधार का प्रयास रखेंगे. वैदेशिक मामलों में सक्रियता आएगी. निवेश योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे.

(Taurus Horoscope): How will the day be for Taurus people today?