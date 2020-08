टैरो टिप्स 30 अगस्त 2020: धनु राशि वालों को होगी हानि, परेशानी दूर करने के लिए राशि के अनुसार करें ये उपाय

Tarot Tips Today 30 August 2020: धनु राशि के लोगों को आर्थिक हानि हो सकती है. आज के दिन लापरवाही से बचें. क्रोध व उत्तेजना पर नियंत्रण रखें. हताशा का अनुभव होगा. नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है. जबकि कर्क राशि के लोगों का व्यवसाय लाभदायक रहेगा. काम में मन लगेगा और नौकरी में तरक्की का योग है. राशि के अनुसार टैरो कार्ड्स से जानिए परेशानी दूर करने और किस्मत चमकाने के अचूक उपाय.

> Tarot Tips For Aries Horoscope

मेष राशि (Eight of wands)- कार्य पूर्ण होंगे और मेहनत का फल मिलेगा. मित्रों और संबंधियों की सहायता करने से मान-सम्मान प्राप्त होगा. नौकरी में सहयोगी सहायता करेंगे.

उपाय: सूर्य को ताम्बे के लोटे से जल दें.

> Tarot Tips For Taurus Horoscope

वृष राशि (Seven of cups)- आत्म-सम्मान बना रहेगा. उत्साहवर्धक सूचना मिलेगी. कोई बड़ा काम करने का मन करेगा. आज के दिन व्यस्तता रहेगी और व्यापार ठीक चलेगा.

उपाय: गुड़ का दान करें.

> Tarot Tips For Gemini Horoscope

मिथुन राशि (The chariot)- यात्रा लाभदायक रहेगी. भेंट उपहार मिल सकता है. रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे. समय की अनुकूलता को समझने का प्रयास करें. मानसिक प्रसन्नता रहेगी.

उपाय: आदित्य स्त्रोत्र का पाठ करें.

> Tarot Tips For Cancer Horoscope

कर्क राशि (The Sun)- व्यवसाय लाभदायक रहेगा. काम में मन लगेगा और नौकरी में तरक्की का योग है. खान-पीन में लापरवाही न करें. विद्यार्थियों का पढ़ाई पर फोकस बढ़ेगा.

उपाय: लाल चन्दन से तिलक करें.

> Tarot Tips For Leo Horoscope

सिंह राशि (Page of cups)- नए संबंध बनाने से पहले विचार कर लें. अंजान व्यक्तियों पर अधिक भरोसा ठीक नहीं. फालतू खर्च पर नियंत्रण रखें. आर्थिक तंगी रहेगी. नौकरी में अधिकारी की अपेक्षाएं बढ़ेंगी.

उपाय: ॐ घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.

> Tarot Tips For Virgo Horoscope

कन्या राशि (Queen of swords)- डूबी हुई रकम प्राप्ति होने के योग हैं. व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी और आय बढ़ेगी. आज के दिन आपकी किसी समस्या का अंत होगा.

उपाय: लाल पुष्प वाले पौधों को जल दें.

> Tarot Tips For Libra Horoscope

तुला राशि (The Hermit)- अध्यात्म में रूचि बढ़ेगी. सत्संग का लाभ प्राप्त होगा. आज के दिन चिंता में कमी रहेगी. व्यापार-व्यवसाय में लाभ और पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा.

उपाय: ॐ आदित्याय नमः का 108 बार जाप करें.

> Tarot Tips For Scorpio Horoscope

वृश्चिक राशि (The Magician)- योजना फलीभूत होगी. कार्यस्थल पर सुधार या परिवर्तन हो सकता है. मित्रों तथा संबंधियों की सहायता करने का अवसर प्राप्त होगा. मान-सम्मान मिलेगा और काम में मन लगेगा.

उपाय: ॐ भास्कराय नमः का जाप करें.

> Tarot Tips For Sagittarius Horoscope

धनु राशि (king of cups)- आर्थिक हानि की आशंका है. आज के दिन लापरवाही से बचें. क्रोध व उत्तेजना पर नियंत्रण रखें. हताशा का अनुभव होगा. नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है.

उपाय: अनार का दान करें.

> Tarot Tips For capricorn Horoscope

मकर राशि (knight of swords)- शैक्षणिक व शोध के कार्यों में सफलता प्राप्त होगी. किसी उत्सव में भाग लेने का मौका मिल सकता है. मान-सम्मान मिलेगा और अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. किसी लंबी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है.

उपाय: नमः शिवाय का पाठ करें.

> Tarot Tips For Aquarius Horoscope

कुम्भ राशि ( Nine of cups)- जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा. कारोबार मनोनुकूल लाभ देगा. नौकरी में उच्चाधिकारी की प्रसन्नता प्राप्त होगी. आज के दिन भाग्य का साथ मिलेगा और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.

उपाय: गायत्री मंत्र का जाप करें.

> Tarot Tips For Pisces Horoscope

मीन राशि (The lovers)- भूमि व भवन संबंधी क्रय-विक्रय की योजना बनेगी. परीक्षा व प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होने के योग हैं. बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे+. क्रोध व उत्तेजना पर नियंत्रण रखें. शारीरिक कष्ट की आशंका है.

उपाय: लाल चन्दन डालकर सूर्य को जल दें.