टैरो टिप्स 23 नवंबर 2020: मेष से मीन तक सभी राशि वाले आज करें ये खास उपाय, दूर होंगे राशि दोष

1- मेष राशि: Reverse of King of Cups

इच्छाशक्ति की सहायता से अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त करेंगे. शरीर में हो रहे बदलाव चिंता का कारण हो सकते हैं. अस्वस्थ होने के बावजूद भी अपने लक्ष्य को दूर नहीं होने देंगे. मन की गंभीरता और लगन से दूसरों के लिए उदाहरण पेश कर सकते हैं.

उपाय: शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें.

2- वृष राशि: The Chariot

आज आपको छोटी बातें भी बड़ा समाधान दे सकती हैं. अभी तक की सीखी हुई बातों से मन को शांति और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बना रहेगा. अपने मन के हिसाब से सारी बातें होना काम की गति को कम कर सकता है. आलस और शिथिलता हावी न होने दें.

उपाय: नमः शिवाय का 108 बार जाप करें.

3- मिथुन राशि: Two of Cups

समय आपके अनुकूल होने से सफलता प्राप्त होगी. धन लाभ के अवसर हाथ आएंगे. प्रेम-प्रसंग में भेंट व उपहार देना पड़ सकता है. मनोरंजन का समय प्राप्त होगा. कोर्ट व कचहरी के कार्यों में सफलता प्राप्त होगी. व्यापार व नौकरी मनोनुकूल रहेगी.

उपाय: सफेद चीज़ों का दान करें.

4- कर्क राशि: Eight of Swords

कार्यस्थल पर व कार्यप्रणाली में सुधार होगा. योजना फलीभूत होगी. मित्रों व रिश्तेदारों का सहयोग पाएंगे. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और शत्रु पस्त होंगे. व्यापार-व्यवसाय अच्‍छा चलेगा. आज के दिन सभी कार्य बनेंगे.

उपाय: भगवान शिव को चंदन अर्पित करें.

5- सिंह राशि: Nine of Cups

अध्यात्म में रुचि रहेगी. सत्संग का लाभ प्राप्त होगा. कानूनी अड़चन दूर होकर स्थिति अनुकूल बनेगी. आय में वृद्धि होगी और बिगड़े काम बनेंगे. घर में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा. जीवन सुखमय व्यतीत होगा.

उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें.

6- कन्या राशि: The Lovers

फालतू खर्च पर नियंत्रण रखें और कुसंगति से बचें. लेन-देन में जल्दबाजी न करें. वाणी में हल्के शब्दों का प्रयोग समस्या पैदा कर सकता है. कार्य की गति धीमी रह सकती है. धन प्राप्ति सुगम होगी.

उपाय: संध्याकाल के समय तुलसी में दीपक जलाएं.

7- तुला राशि: Knight of Swords

लाभदायक यात्रा होगी और नए काम मिलेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. प्रतिद्वंद्वी रास्ते से हट जाएंगे और रुके कार्य पूर्ण होंगे. व्यस्तता के चलते स्वास्थ्‍य प्रभावित हो सकता है.

उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.

8- वृश्चिक राशि: Reverse of Death

दूसरों के कामों में हस्तक्षेप न करें. भूले-बिसरे साथियों से मुलाकात होगी. नए संपर्क बनेंगे और विवाद से बचने का प्रयास करें. शुभ समाचार प्राप्त होगा. कारोबार लाभदायक रहेगा.

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.

9- धनु राशि: Page of Cups

भेंट व उपहार की प्राप्ति हो सकती है. मान-सम्मान मिलेगा और रोजगार में वृद्धि होगी. भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे. आज के दिन मन में उत्साह बना रहेगा. किसी कार्य में जल्दबाजी ना करें.

उपाय: नारायण कवच का पाठ करें.

10- मकर राशि: Two of Pentacles

सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी. मेहनत का फल प्राप्त होगा. उत्साह व प्रसन्नता से कार्य कर पाएंगे. व्यस्तता के चलते थकान हो सकती है. व्यापार-व्यवसाय अच्‍छा चलेगा. लाभ के योग हैं.

उपाय: गरीब बच्चों में किताबों का दान करें.

11- कुम्भ राशि: Reverse of Eight of Pentacles

रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे. स्वादिष्ट व्यंजनों का लाभ प्राप्त होगा. नौकरी में नया कार्य कर पाएंगे. थकान महसूस हो सकती है. आपका व्यवसाय अच्‍छा चलेगा और मन शांत रहेगा.

उपाय: शिव परिवार की पूजा करें.

12- मीन राशि: Ace of Cups

वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें. आवश्यक वस्तु समय पर नहीं मिलने से खिन्नता रहेगी. दौड़धूप अधिक होगी. नौकरी में कार्यभार रहेगा. आय में निश्चितता रहेगी.

उपाय: घर में कपूर की धूनी दें.