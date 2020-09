टैरो टिप्स 12 सितंबर 2020: वृश्चिक राशि वालों की दूर होगी पारिवारिक कलह, कन्या राशि वाले सुंदर कांड का करें पाठ

Tarot Tips Today 12 September 2020: मेष राशि वाले लोगों के काम आज विलंब से पूरे होंगे. कुछ प्रतिस्पर्धी अड़चनें पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं. किसी आवश्यक काम की पूर्ति के लिए दूसरों से आर्थिक मदद न लें. वहीं, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र के लिए अनुकूल रहेगा. व्यापार में बदलाव या नौकरी में पदोन्नति की संभावना है. ये लोग आज घर के दक्षिण दिशा में चौमुखा दीपक जलाएं. टैरो टिप्स में राशि के अनुसार कार्ड्स के जरिए जानिए आज के दिन को खास बनाने के अचूक उपाय.



> Tarot Tips For Aries Horoscope

मेष राशि (Page of cups)- आज काम विलंब से पूरे होंगे. कुछ प्रतिस्पर्धी अड़चनें पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं. किस आवश्यक काम की पूर्ति के लिए दूसरों से आर्थिक मदद न लें. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.

उपाय: शामी के वृक्ष में दीपक जलाएं.

> Tarot Tips For Taurus Horoscope

वृष राशि (ACE of swords)- आज चीजें आपकी इच्छा के मुताबिक चलेंगी और जीवनसाथी के साथ आप अच्छा समय गुजारेंगे. आज धन को फालतू में खर्च न करें. दूसरों के साथ सहयोग करने की कोशिश करें.

उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें.

> Tarot Tips For Gemini Horoscope

मिथुन राशि (Knight of pentacles)- आपके कार्यक्षेत्र के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. व्यापार में बदलाव या नौकरी में पदोन्नति की संभावना है. आज भूलकर भी शेयर बाजार में पैसा न लगाएं. घर के बच्चों के साथ समय बिताएं. आर्थिक योजनाएं पूरी होंगी.

उपाय: घर के दक्षिण दिशा में चौमुखा दीपक जलाएं.

> Tarot Tips For Cancer Horoscope

कर्क (The hermit)- आपका अपने प्रति विश्वास आपको लगातार विजय दिलाएगा. आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है. आज आप बिना सोचे-समझे कोई कार्य न करें. आर्थिक समस्या हल होगी.

उपाय: शिव तांड़व स्तोत्र का पाठ करें.

> Tarot Tips For Leo Horoscope

सिंह राशि (The lovers)- आज आपकी आमदनी के स्रोतों में इजाफा होता नजर आ रहा है. आर्थिक समस्या हल होगी. आज किसी काम में मिली असफलता के कारण आई चिंता से खान-पान में लापरवाही करेंगे. प्रमोशन का योग है.

उपाय: महा मृत्युंजय का पाठ करें.

> Tarot Tips For Virgo Horoscope

कन्या राशि (the magician)- आज मित्रों के साथ कुछ समय बिताएंगे और नई योजनाओं को लेकर उत्साहित रह सकते हैं. आज नए प्रेम संबंधों के चक्कर में पुराने संबंधों को नजरअंदाज करने से बचें. छोटी यात्राओं के योग हैं.

उपाय: सुंदर कांड का पाठ करें.

> Tarot Tips For Libra Horoscope

तुला राशि (Three of swords)- आज पुराने रिश्तेदार या परिचित से स्नेह मिलेगा. आज का समय आर्थिक मामलों के लिए अनुकूल रहेगा. आज छोटे-छोटे विवादों से बचकर रहें. दूसरों से झगड़ा न करें. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. कर्ज की समस्या हल होगी.

उपाय: ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का पाठ करें.

> Tarot Tips For Scorpio Horoscope

वृश्चिक राशि (Seven of cups)- आज आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं या कहीं पूंजी निवेश कर सकते हैं. विवाद से आज बचना होगा. आज किसी भी प्रकार के निवेश के मामले जल्दबाजी न करें. पारिवारिक कलह क्लेश खत्म होगा.

उपाय: तुलसी में दीपक जलाएं.

> Tarot Tips For Sagittarius Horoscope

धनु राशि (Page of wands)- आज कुछ व्यावसायिक और अनुभवी व्यक्तियों के मिलने से आप अपनी कार्यशैली में सुधार कर पाएंगे. आज जीवनसाथी के साथ अप्रिय का संभाषण करने से बचना होगा. कला के क्षेत्र में तरक्की होगी.

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें.

> Tarot Tips For capricorn Horoscope

मकर राशि (The chariot)- आज आपकी आमदनी में निरंतरता बनी रहेगी. आमदनी के किसी नए स्रोत के मिलने की भी उम्मीद है. आज किसी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं होगी. रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.

उपाय: शनि स्तोत्र का पाठ करें.

> Tarot Tips For Aquarius Horoscope

कुंभ राशि (five Of cups)- आज आपका चुंबकीय और जिंदादिल व्यक्तित्व आपको सबके आकर्षण का केंद्र बना देगा. आज यदि कुछ नया करने जा रहे हैं तो न करें. पुरानी योजनाओं को आगे बढ़ाएं. कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

उपाय: विष्णु कवच का पाठ करें.

> Tarot Tips For Pisces Horoscope

मीन राशि (The wheel of fortune)- आज किसी व्यापार या व्यवसाय को शुरू करने में धन खर्च हो सकता है. कहीं से अचानक कोई बड़ा लाभ भी हो सकता हैय. मानसिक चिंताओं को खुद पर हावी न होने दें. धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है.

उपाय: नमः शिवाय का पाठ करें.