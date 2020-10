टैरो टिप्स 08 अक्टूबर 2020: मिथुन राशि वालों को मिलेगी गुड न्यूज, तुला राशि वालों के काम होंगे पूरे

Tarot Tips Today 08 October 2020: वृषभ राशि वालों के सम्मान में वृद्धि होगी. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी. मिथुन राशि वाले लोगों को सुखद समाचार मिलेगा. व्यावसायिक कार्य में व्यस्त रहेंगे. महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा. दिन को और बेहतर बनाने के लिए विष्णु सहस्रनामा का पाठ करें.

> Tarot Tips For Aries Horoscope

मेष राशि - Reverse of moon

पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा. दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी.

उपाय: भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ अर्पित करें.

> Tarot Tips For Taurus Horoscope

वृषभ राशि- Queen of pentacles

उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी.

उपाय: राधा कृष्ण का दूध से अभिषेक करके उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं.

> Tarot Tips For Gemini Horoscope

मिथुन राशि - Two of cups

भाग्यवश सुखद समाचार मिलेगा. व्यावसायिक कार्य में व्यस्त रहेंगे. महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा.

उपाय: विष्णु सहस्रनामा का पाठ करें.

> Tarot Tips For Cancer Horoscope

कर्क राशि - Page of pentacles

धन, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी. शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा.

उपाय: घी का दीपक विष्णु जी और मां लक्ष्मी के समक्ष जलाएं.

> Tarot Tips For Leo Horoscope

सिंह राशि -Reverse of lovers

दांपत्य जीवन सुखमय होगा. मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव फलीभूत होगा. जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

उपाय: शालिग्रामजी का गंगाजल में शहद मिलाकर अभिषेक करें.

> Tarot Tips For Virgo Horoscope

कन्या राशि- Ace of wands

यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी. अज्ञात भय से ग्रसित रहेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. रचनात्मक कार्यों में प्रगति होगी.

उपाय: भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का दूध में तुलसी के पत्ते डालकर अभिषेक करें.

> Tarot Tips For Libra Horoscope

तुला राशि- Nine of cups

बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा. पारिवारिक जीवन सुखमय होगा. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी.

उपाय: नारायण कवच का पाठ करें.

> Tarot Tips For Scorpio Horoscope

वृश्चिक राशि -The sun

गृह कार्य में व्यस्त हो सकते हैं. निजी संबंध में सुधार आएगा. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

उपाय: तुलसी के पौधे में दीपक जलाएं.

> Tarot Tips For Sagittarius Horoscope

धनु राशि - king of pentacles

दांपत्य जीवन सुखमय होगा. गृह कार्य में व्यस्त हो सकते हैं. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा. संबंधों में निकटता आएगी.

उपाय: कृष्ण जी को पंचामृत में तुलसी और हल्दी डालकर उनका अभिषेक करें.

> Tarot Tips For capricorn Horoscope

मकर राशि-Eight of wands

व्यावसायिक मामलों में प्रगति होगी. दांपत्य जीवन सुखमय होगा. उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी. किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा. किसी अतिथि का आगमन होगा.

उपाय: मां लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प अर्पित करें.

> Tarot Tips For Aquarius Horoscope

कुंभ राशि- The heirophant

व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. व्यक्ति विशेष का सहयोग रहेगा. संतान के दायित्व की पूर्ति होगी. पुराने मित्रों से भेंट होगी.

उपाय: ॐ कलीम कृष्णाय नमः का जाप करें.

> Tarot Tips For Pisces Horoscope

मीन राशि-Ace of swords

पारिवारिक कार्य में व्यस्त रहेंगे. अधीनस्थ कर्मचारी या पड़ोसी से तनाव मिल सकता है. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है. अतिथि का आगमन होगा.

उपाय: शालिग्रामजी का शहद से अभिषेक करें.