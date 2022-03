टैरो राशिफल 8 मार्च 2022 : जानें कैसा रहेगा आपका दिन, इन लोगों के कामों में आएंगी रुकावटें

मेष : The star



घर के रखरखाव अथवा बदलाव संबंधी योजनाओं को कार्य रूप देने के लिए अनुकूल समय है. सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ना लेकर घर के सदस्यों के साथ भी बांटे. इससे आप स्वयं के लिए भी समय व्यतीत कर पाएंगे, और सुकून भी मिलेगा.



उपाय- ऊं हं हनुमते नम: मंत्र का जाप करे



वृष- The hermit



संतान से संबंधित कोई उम्मीद पूरा ना होने की वजह से मन व्यथित रह सकता है. परंतु धैर्य और विवेक से काम ले, जल्दी ही परिस्थितियां सुलझ जाएंगी. ज्यादा सोच विचार करने से समय हाथ से निकल सकता है. इसलिए आलस और सुस्ती हावी ना होने दें.



उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.



मिथुन - The fool



कार्य क्षेत्र में उचित व्यवस्था और कार्यप्रणाली बनाए रखने में बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है. व्यक्तिगत कार्यों की वजह से भी आप व्यवसाय पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे. सरकारी सेवारत व्यक्ति पब्लिक डीलिंग से संबंधित कार्यों को सावधानी से करें.



उपाय: लाल फलों का सेवन कैरी

कर्क- wheel of fortune



पारिवारिक या सामाजिक गतिविधियों में आपका खास सहयोग रहेगा. घर में नजदीकी संबंधियों का आगमन होगा. आपसी मेल मिलाप और विचार-विमर्श कुछ समस्याओं का समाधान भी निकाल लेगा.



उपाय: राम नाम का जप कारें



सिंह- death



शेयर्स, तेजी मंदी आदि जैसे व्यवसाय में बहुत ही सोच समझकर निर्णय लें. इस समय बिजनेस में बहुत ही संजीदगी और गंभीरता से काम करने की जरूरत है. ऑफिस से संबंधित कार्यों में आपका कोई महत्वपूर्ण फैसला सबके लिए लाभदायक रहेगा.



उपाय: हनुमान जी को रोट का भोग लगाएँ और प्रार्थना करे

कन्या- sun



व्यक्तिगत उलझनों के कारण आप घर परिवार पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे. जिसकी वजह से सब की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. सुकून और शांति बनाए रखने के लिए कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों अथवा एकांत में जरूर व्यतीत करें.शारीरिक और मानसिक रूप से थकान और कमजोरी महसूस होगी.



उपाय: हनुमान जी को नारियल अर्पित करें.



तुला- six of wands



आज कोई सुखद और खुशी भरा समाचार मिलेगा. जिसकी वजह से आप खुद को बहुत ही हल्का-फुल्का व तनावमुक्त महसूस करेंगे. युवाओं को किसी इंटरव्यू में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. और पूरी ऊर्जा तथा मेहनत से अपने कार्यों को अंजाम देंगे.



उपाय: ॐ हरिप्रियायै नम:.का जाप करें.



वृश्चिक- nine of pentacles



व्यवसाय संबंधित गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी. नई उपलब्धियां सामने आएंगी. ज्यादा सोच विचार करने में समय व्यर्थ ना करें तथा तुरंत निर्णय ले. ऑफिस में चल रही राजनीति से अपने आपको अलग रखें.



उपाय: वृक्षारोपण करे



धनु- The emperor



नौकरी पेशा वर्ग के जातकों को काम के सिलसिले में अवॉर्ड मिल सकता है साथ ही बॉस आपके काम से संतुष्ट रहेंगे व आपके काम की सराहना भी होगी. तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को लाभ दिलाने वाला समय है.

उपाय: गुलाब की माला या केवड़े का इत्र हनुमान जी को अर्पित कर



मकर- eight of wands



परिवार के साथ किसी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. वैवाहिक जीवन में कभी-कभी अधिक अपेक्षाएं आपके ऊपर अधिक भार डाल सकती हैं. मित्रों की वजह से घर में परेशानी हो सकती है. ज्यादा कामकाज की वजह से कमर दर्द की शिकायत हो सकती है. इसलिए योग आसान करना आरामदायक साबित होगा.

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार करे

कुंभ- moon



प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम आज आप निपटा सकतें है, सफलता मिलेगी. नौकरी पेशा वर्ग के जातक अधिकारियों से काम की प्रशंसा तथा सम्मान प्राप्त करेंगे. कार्यक्षेत्र में जीवनसाथी की सलाह लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगी. मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने की योजना बना सकते हैं.



उपाय: हनुमान को पान का बीड़ा चढ़ाएं



मीन- ACE of cups



व्यापार में काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे और काफी तीव्रता से काम पूरा करेंगे. पिछले अटके हुए कामों को निपटाने के लिए आज का दिन उत्तम है. व्यापार में अच्छी बिक्री देखने को मिलेगी, प्रयास में कोई कमी ना आने दें.