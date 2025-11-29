Vrishchik Tarot Rashifal 29 November 2025: वृश्चिक राशि वाले तनाव से रहें दूर, रुका हुआ पैसा मिल सकता है वापिस

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- The Hanged Man

अपने निर्णय पर पुनर्विचार अवश्य करें. कई बार निर्णय को बदलना संभव नहीं होता है. कार्य के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाएं. कुछ लोगों को लेकर पूर्वाग्रह ना रखें. नए लोगों से मिलते समय उनकी बातों को अनसुना ना करें. नकारात्मक विचारों को अपनी सोच से बाहर रखें. कार्य में आ रही असफलता आपके आत्मविश्वास को प्रभावित न कर पा. इस बात का ध्यान रखें. अपने कार्यों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखें. लोगों की बातें अपने ऊपर हावी न होने दे. कार्य में तनाव के बढ़ने से मन में भटकाव हो सकता है. तनाव को दूर करने के लिए ध्यान साधना कर सकते हैं. कार्य की अधिकता परिजनों को नाराजगी दे सकती है. कार्य की अधिकता के चलते महत्वपूर्ण कार्यों को नजरअंदाज ना करें. संतान की शिक्षा को लेकर सजग रहे हैं. सामने वाले की संगत को नजरअंदाज ना करें. यदि कोई चीज सही नहीं लग रही. तो उसके बारे में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ली जा सकती है. सामने वाले से सही सलाह मांगने में संकोच न करें. इस बात का अहंकार ना करें. कि आपको सब कुछ आता है. लोगों से मदद मांगते समय अपने व्यवहार को नम्र रखें चीजों को देखने के नजरिए में बदलाव लाए.

स्वास्थ्य: अत्यधिक मीठा खाने से परहेज करें. मौसम में बदलाव के चलते ठंडी और खट्टी चीजों का सेवन हानि पहुंचा सकता है.

आर्थिक स्थिति: मित्र की आर्थिक मदद कर सकते हैं. रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन रही है.

रिश्ते: पति-पत्नी के बीच की बातों को परिजनों के सामने ना लाएं. रिश्ते की मर्यादा बनाए रखें.

